Die spektakulären Wasserfälle im Nationalpark Krka: ein wahrlich magischer Ort und einer der Höhepunkte dieser eserreise nach Dalmatien © Pixabay

Exklusive Leserreise - Zwischen Zadar und Split: Fahren Sie im April mit Seiner Reisen und dem Vorteilsclub in das paradiesische

Dalmatien



Zahlreiche Naturschönheiten, mediterraner Charme reizender Städte und eine Vielzahl an historischen Bauten prägen die Region Dalmatien, die sich von Zadar bis Dubrovnik, der „Perle der Adria“ erstreckt.

Entdecken Sie auf dieser Frühlingsreise den Zauber dieser paradiesischen Gegend.

Der erste Tag bringt Sie nach Zadar und nach einer Besichtigung der wunderschönen Altstadt weiter zu Ihrer Unterkunft in Vodice.

Am zweiten Tag besichtigen Sie das beeindruckende Split und Sibenik, die älteste Stadt Kroatiens. Tags darauf lernen Sie dann den wildromantischen Nationalpark Krka mit seinen Wasserfällen kennen, ehe der Weg ins Etnoland führt, wo Ihnen die Gastgeber alte dalmatinische Bräuche und Traditionen vorführen und Sie ein köstliches, unter der „peka“ (Glocke) zubereitetes, Mittagessen genießen.

Ehe es am Tag fünf wieder nach Hause geht haben Sie die Wahl zwischen einem freien Tag zur Erkundung der Gegend oder einem Fakultativausflug in den Nationalpark Insel Kornati.

Mein V%rteil: Exklusive Leserreise in den dalmatischen Frühling!

Termin: 24. bis 28. April 2019

Hotelstandort: Borgio Verezzi inkludierte Leistungen:

Fahrt im Vier-Sterne-Fernreisebus mit Vollausstattung und überdimensional großem Sitzabstand.

Betreuung durch einen erfahrenen Buslenker.

Unterbringung im Drei-Sterne-Imperial Park Hotel in Vodice.

Halbpension mit Frühstück und Abendessen vom Buffet.

Stadtführung in Zadar.

Stadtführung in Split und Sibenik.

Ausflug Nationalpark Krka inklusive Eintritt.

Eintritt ins Etnoland mit Führung und Mittagessen. Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 399 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 49 Euro

Storno-/Reiseschutzversicherung 24/33 Euro Fakultativausflug Nationalpark Kornati: 49 Euro Mindestteilnehmerzahl: 30 Personen

Höchstteilnehmerzahl: 48 Personen Achtung: Die Reise kann nur mit gültigem Reisepass angetreten werden! Einstiegsstellen: Graz Raststation Kaiserwald, Klagenfurt: Minimundus,

Griffen: Raststätte Mochoritsch,

Wolfsberg: Bahnhof,

Villach: Hauptbahnhof.

Spittal:BHST Neuer Platz Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchbar unter: office@busreisenseiner.at oder Tel (04762) 42 31 6

