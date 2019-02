Facebook

Pulsierend: Astana ist seit 1997 die Hauptstadt von Kasachstan © Kuoni Reisen

Im Juni bringt Sie diese exklusive Leserreise zu den spannendsten Plätzen in Kasachstan, inklusive dem Naturwunder Mangystau.

Diese Reise bietet Ihnen unvergessliche Eindrücke von einem Land, dass man in erster Linie mit seiner hypermodernen Hauptstadt Astana und dem Clan der Präsidentenfamilie Nasarbajew verbindet.

Kasachstan ist aber viel mehr als das. Es ist ein Land unglaublicher landschaftlicher Schönheit, rund um die alte Hauptstadt Almaty und ganz besonders in der entlegenen und äußerst dünn besiedelten Region

Mangystau an den Westufern des Kaspischen Meeres. Gerade dieses Gebiet ist ein „weißer Fleck” auf der Landkarte der meisten Reiseerfahrenen und schon alleine Grund genug, nach Kasachstan zu reisen!





Mein V%rteil: Exklusive Leserreise nach Kasachstan

Termin: 01. bis 14. Juni 2019 Inkludierte Leistungen: Flüge mit Turkish Airlines ab Wien

Inlandsflüge mit Air Astana

Fahrt mit den Hochgeschwindigkeitszug Astana–Almaty

Rundreise im klimatisierten Fahrzeug bzw. wo Jeeps erforderlich sind, mit Toyota

Land Cruiser o. Ä.

Land Cruiser o. Ä. Nächtigung in den angeführten Hotels

1 Nacht im Eco Park Village im Charyn Canyon in einer Jurte für zwei Personen

1 Nacht im Gästehaus an den Kolsay Seen

2 Nächte in Jurten mit 4 bis 5 Personen im Ethno Village Kogez in Mangystau

Vollpension

Nationalparksgebühren

Aktivitäten laut Programm

Deutsch sprechender Guide vor Ort

Reisebegleitung durch den Reisespezialisten

Günther Gruber von Kuoni ab/bis Österreich Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: ab 3.395 Euro.

Einzelzimmerzuschlag: 310 Euro Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchund und Detailprogramm unter: office.graz@kuoni.at oder Tel (0316) 82 45 71.

Reiseablauf Kasachstan Reiseablauf - Kasachstan (6MB)