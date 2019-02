Facebook

Die Elbphilharmonie beherbergt unter anderem zwei der modernsten Konzertsäle der Welt © Thies Ratzke

Exklusive Leserreise nach Hamburg mit Konzertbesuch in der Elbphilharmonie – ab 1545 Euro pro Person

Hamburg ist definitiv immer einen Besuch wert, allen, die sich für Klassische Musik interessieren, sei diese exklusive Leserreise im September jedoch besonders ans Herz gelegt. Gleich zwei Konzerte in außergewöhnlicher Atmosphäre stehen dabei auf dem Programm.

In der Staatsoper Hamburg, ihres Zeichens eines der führenden Opernhäuser der Welt, wird am 26. September Dmitri Schostakowitschs Oper „Die Nase“ aufgeführt. Im großen Konzertsaal der Elbphilharmonie

geben sich hingegen am 28. September die Opernstars Angela Gheorghiu und Piotr Beczala die Ehre mit dem Wiener Kammerorchester.





Mein V%rteil: Exklusive Leserreise nach Hamburg mit MS6 Reisegesellschaft inklusive Opernaufführung und Konzert in der Elbphilharmonie. Termin: 26. bis 29. September 2019 Inkludierte Leistungen: Flug ab/bis Graz

Drei Nächte in Hamburg Hotel Ameron Hotel Speicherstadt****inklusive Frühstück.

Stadtrundfahrt, Stadtrundgang mit Guide, Harfenrundfahrt

Opernaufführung „Die Nase“ in der Hamburger Staatsoper am 26. 9., Kartenkategorie V.

Konzert-Highlight im Großen Saal der Elbphilharmonie am 28. 9.2019 mit Angela Gheorghiu, Piotr Beczala KünstlerischeLeitung: Ciprian Teodorescu, Wiener Kammerorchester, Kartenkategorie III.

Alle Transfers.

Reisebeleitung ab Graz. Preis pro Person im Doppelzimmer: ab 1545 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 280 Euro. Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchungen und Detailprogramm unter:

MS6 Reisegesellschaft: per E-Mail: info@reisegesellschaft.at, per Telefon (0463) 57 920

oder in den Ruefa Reisebüro: Ruefa Graz, Hauptplatz, (0316) 826456, Ruefa Klagenfurt, Neuer Platz, Tel. (0463) 56400. Hoteländerungen vorbehalten, Mindestteilnehmeranzahl erforderlich, Stornobedingungen laut Allgemeinen Reisebedingungen 1992 (ARB 1992): Flug-, Staatsoper- & Elbphilharmonie Ticket ab Buchung 100 %.