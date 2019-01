Facebook

Der exotische Garten von Monaco liegt direkt an der Steilküste und beherbergt etwa Tausend Kakteen © Busreisen Seiner Bugelnig H.

Exklusive Leserreise - Herrliche Düfte, Blumen, prächtige Jachten,Casinos und alles vor spektakulärer Landschaft: Die Blumenriviera ist bunt wie ein Malkasten und zählt zu den tollsten Regionen des Ligurischen Meeres.



Der westliche Teil der ligurischen Küste trägt auch den klingenden Namen "Blumenriviera". Dieser ist nicht zufällig gewählt, sondern bezieht sich auf die vielen Blumenfelder und Blumenmärkte der Region. Eine Gegend, in der Blumen unter freiem Himmel prächtig gedeihen, hat auch dem Menschen viel zu bieten.

Das Klime ist wunderbar mild, die Landschaft verführt mit dem beeindruckenden Gegensatz von feinsandigen Stränden und bizazaren Felsriffen.

Neben der bunten Blütenpracht werden in Ligurien auch Wein, Olivenbäume und Zitruspflanzen angebaut. Ein wahres Füllhorn für die wunderbare Mittelmeerküche, die hier in ihrer wohl typischten Form genossen werden kann.

Mit dieser komfortablen Busreise erreichen Sie die Region ganz unkompliziert und nächtigen im Ort Borgio Verezzi im Drei-Sterne-Hotel Villa delle Rose. Das familiär geführte Hotel liegt nur 50 Meter vom kristallklaren Meer entfernt.

1. Tag:

Anreise über Udine – Padua – Brescia – Po Ebene – Savona nach Borgio Verezzi, Bezug der Zimmer im 3 Sterne Hotel Villa delle Rose, nur 50 Meter vom Meer entfernt, welches familiär geführt wird. Danach haben Sie noch Zeit zur freien Verfügung um z.B. einen Spaziergang entlang des Strandes zu machen. Abendessen und Nächtigung.

2. Tag:

Heute nach dem Frühstück unternehmen Sie mit einem örtlichen Reiseleiter einen Ganztagesausflug entlang der Blumenriviera an die Cote de Azur. In Monaco besuchen Sie als erstes den botanischen Garten, danach geht es weiter nach Nizza. An der oberen Straße nach Nizza haben Sie einen atemberaubenden Überblick über die ganze Bucht. Zu Fuß, rund um den Massena Platz und mit dem Bus erkunden Sie mit der Reiseleitung die Altstadt und haben danach noch die Gelegenheit, im Stadtzentrum zu Mittag zu essen. Am Nachmittag fahren Sie entlang der Küste direkt ins Zentrum von Monaco. Zu Fuß besuchen Sie die Kathedrale und den Palast des Fürstentums. Mit etwas Glück erleben Sie am Place du Palais eine Wachablöse.

Zum Abschluss besuchen Sie noch Monte Carlo und das Casino. Am Casinoplatz kann man den Reichtum, der im Fürstentum herrscht fast schon „riechen“. Am Abend geht es wieder zurück zum Hotel. Abendessen/Nächtigung.

3. Tag:

Nach dem Frühstück haben Sie heute die Möglichkeit an einem Fakultativausflug inklusive örtlicher Reiseleitung teilzunehmen. Die Fahrt geht nach San Remo und in das Nerviatal. Besichtigung von San Remo, Dolceaqua und Cervo, einem mittelalterlichen Dorf. In Isola Bona Besuch eines typischen ligurischen Bauern mit Weinprobe und Verkostung regionaler Spezialitäten. Rückkehr ins Hotel Abendessen und Nächtigung.

4. Tag:

Nach dem Frühstück treten Sie heute mit vielen neuen Eindrücken wieder die Heimreise über Piacenza, Verona, Mestre und Udine zurück in die Heimat an

Mein V%rteil: Exklusive Leserreise an die Blumenriviera - Cote d'Azur und Ligurien

Termin: 04. bis 07. März 2019

Hotelstandort: Borgio Verezzi inkludierte Leistungen: Fahrt im 4* Fernreisebus mit Vollausstattung und überdimensional großem Sitzabstand

Betreuung durch unseren erfahrenen Buslenker

Reisebegleitung ab/bis Österreich

Unterbringung im 3* Hotel Villa delle Rose in Borgio Verezzi

Halbpension mit Frühstücksbuffet und 3-Gang-Abendessen mit Menüwahl und Salatteller

Eintritt in den Botanischen Garten in Monaco

Ganztagesreiseleitung in Monaco, Monte Carlo, Nizza

Inkl. Kurztaxe, Steuern, Maut- und Parkgebühren und andere Abgaben Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 289 Euro

Storno-/Reiseschutzversicherung 20/25 Euro Fakultativausflug San Remo inkl. Reiseleitung, Verkostung und Weinverkostung: 39 Euro Mindestteilnehmerzahl: 30 Personen

Höchstteilnehmerzahl: 48 Personen Achtung: Die Reise kann nur mit gültigem Reisepass angetreten werden! Einstiegsstellen: Graz Raststation Kaiserwald, Klagenfurt: Minimundus,

Griffen: Raststätte Mochoritsch,

Wolfsberg: Bahnhof,

Villach: Hauptbahnhof. Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchbar unter: office@busreisenseiner.at oder Tel (04762) 42 31 6

Foto ©

VERANSTALTER:ReisebüroSeiner,9851Lieserbrücke,Gartenstraße 78. Eintragungsnummer2004/0040. Es gelten die allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) in aktueller Fassung. Alle Preise in Euro und pro Person, wenn nicht anders angegeben. Gerichtstand Spittal/Drau. Druck-, Satzfehler und Programmänderungen vorbehalten.