Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Anima-Garten André Hellers, eine der schönsten Anlagen der Welt, ist ein ganz besonderer Höhepunkt dieser exklusiven Marokkoreise © (c) suzy stöckl

Marokko. Erleben Sie auf unserer exklusiven Leserreise zauberhafte Gärten wie jenen von André Heller und das pralle Leben des Orients

Der Kleine-Zeitung-Vorteilsclub und Oliva Reisen möchten Sie auf eine Reise nach Marokko entführen, die sich wie ein Märchen aus 1001 Nacht ausnimmt. Diese exklusive Leserreise bringt Sie zu Wunderwelten in Marokko: Fliegen Sie, begleitet von ORF Gartenexpertin Angelika Ertl-

Marko, ab 1995 Euro pro Person von Graz nach Marrakesch.

Dort erwartet Sie nicht nur die stille Magie des Orients, sondern auch das pralle Leben auf dem Platz Djemaa El Fna mit seinem Gewirr an Musikern,

Tänzern, Akrobaten, Medizinverkäufern, Heilkundigen, Schlangenbeschwörern und vielem mehr. Erleben Sie eine Symphonie für die Sinne in den farbenfrohen Souks, die kulturellen Höhepunkte der Stadt vor allem aber auch die zauberhaften Gartenanlagen.



Marokko gilt ja als die Wiege der Gartenkunst. Sie besuchen einen

zauberhaften Kakteengarten sowie den faszinierenden botanischen Garten „Jardin Majorelle“, der vor allem auch mit seinen indigoblauen Details inmitten der herrlichen Pflanzen zu begeistern weiß. Entdecken Sie orientalisch-duftende Kräuterwelten im „Paradis du Safran“, den berühmten Palmenhain von Marrakesch und eine der prächtigsten Gartenanlagen im Hotel La Mamounia. Zweifellos der Höhepunkt

dieser Leserreise ist ein Besuch in den Anima-Gärten André Hellers am Rande des Atlasgebirges mit einer exklusiven Führung und einem handsignierten Buch des Künstlers als Geschenk.

Mein V%rteil: Exklusive Leserreise - Gartenreise nach Marokko zu den orientalischen Paradiesgärten von André Heller mit Gartnexpertin Angelika Ertl-Marko

Termin: 12. bis 19. Oktober 2019 Inkludierte Leistungen: Linienflug Graz – Marrakesch – Graz mit Austrian Air/Lufthansa (via München).

Transfers & Rundfahrten im modernen,ortsüblichen Reisebus.

Unterkunft gemäß Reiseverlauf in Riads und Hotels/Kasbahs dergehobenen Mittelklasse.

Verpflegung: Frühstück in den angeführten Unterkünften.

Siebenmal Abendessen in den Unterkünften bzw. in Restaurants gemäß Reiseverlauf.

Dreimal Mittagessen laut Reiseausschreibung.

Alle Eintritte und Besichtigungen gemäß Reiseverlauf.

Oliva-Reisebegleitung: ORF BIO-Gartenexpertin Angelika Ertl-Marko.

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung. Preis im Doppelzimmer pro Person: EUR 1.995

Einbettzimmerzuschlag: EUR 390 mail@olivareisen.at

www.olivareisen.at Jetzt direkt bei Oliva Reisen unter Angabe Ihrer Vorteilsclub-Nummer buchen: (Detailprogramm erhältlich)0316/29 109 52 Vorteilsclub-Nummer bei Buchung angeben! Mindestteilnehmerzahl: 18 Personen

Höchstteilenehmerzahl: 26 Personen

Das Besondere an dieser Oliva Gartenreise

Begleitung durch ORF BIO-Gartenexpertin Angelika Ertl-Marko

handverlesene, persönlich ausgewählte Unterkünfte

Besuch von Paradis du Safran im Rosental

ANIMA Garten von Andre Heller inkl. handsigniertesBuch von Andre Heller

Besuch geheimer Naturschauplätze & UNESCO Weltkulturerbestätten

Bergwelt des Atlasgebirges

Flüge ab Flughafen GRAZ Thalerhof

anders Reisen in einer kleinen Gruppe: 18-26 Gäste

Reiseablauf - Gartenreise Marokko Reiseablauf - Gartenreise Marokko (1MB)