Fahren Sie mit nach Linz und erleben Sie das Musical „Ein Amerikaner in Paris“ im Musiktheater der Kulturstadt © Johann Steininger

Exklusive Leserreise „Kultur und Musical“ in Linz um 198 Euro pro Person

George Gershwins Musicalklassiker aus der Nachkriegszeit „Ein Amerikaner in Paris“, der einst in Paris, New York und London für viel

Furore sorgte, steht zurzeit als deutschsprachige Erstaufführung auf dem Spielplan des Linzer Musiktheaters. Evergreens wie „I Got Rhythm“, „S Wonderful“ oder „They Can’t Take Away From Me“ sowie hinreißende Tanz- und Steppnummern sorgen in dem Haus, das sich unter anderem durch seine besondere Akustik und die multimedialen Inszenierungen auszeichnet, für unvergessliche Abende.



Mit Retter Reisen und dem Vorteilsclub können Sie das Musical über die Liebesgeschichte des Kunstmalers Jerry Mulligan und der Parfümverkäuferin und Tänzerin Luise am 22. März miterleben. Nach der Fahrt mit einem luxuriösen Reisebus genießen Sie einen City-Brunch beim „Josef“, der angesagtesten Adresse in der Linzer Innenstadt. Danach nehmen Sie an einer Backstage-Führung im Musiktheater am Volksgarten, einem der modernsten Opernhäuser Europas, teil. Am Abend sind Sie dann beim Musical „Ein Amerikaner in Paris“ mit dabei.

Am nächsten Tag können Sie, ehe es auf die Heimreise geht, mit dem Ars Electronica Center noch das interaktive Museum über die Zukunft der digitalen Medien kennenlernen.



Mein V%rteil: Exklusive Leserreise nach Linz und erleben Sie das Musical "Ein Amerikaner in Paris“. Termin: 22. 3. bis 23. 3. 2019. Inkludierte Leistungen: Fahrt im Retter Luxus-Reisebus.

Eine Übernachtung mit Frühstücksbuffetim Vier-Sterne-HotelPark Inn by Radisson.

Einmal City-Brunch (exklusive Getränke) im Josef.

Einmal Führung „Hinter den Kulissen“im Musiktheater in Linz.

Einmal Eintritt und HighlightführungArs Electronica.

Einmal Musical-Karte, Kategorie zwei.



Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 198 Euro.

Einzelzimmerzuschlag: 50 Euro. Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchungen und Detailprogramm unter: reisen@retter.at oder Tel (03335) 39 00.