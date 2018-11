Facebook

Die Hamburger Elbphilharmonie zählt zu den bekanntesten und besten Konzerthäusern der Welt © Oliver Heissner

Exklusive Leserreise nach Hamburg mit Konzertbesuch in der Elbphilharmonie – ab 1485 Euro pro Person

Allein dass man für kommenden September Karten für die berühmte Elbphilharmonie bekommt, ist alles anders als eine Selbstverständlichkeit.

Das im Jahr 2016 (um mehr als 800 Millionen Euro) fertiggestellte Hamburger Konzerthaus ist das musikalische Wahrzeichen der Hansestadt

und gilt als einer der akustisch besten Säle der Welt. Dementsprechend sind die dort stattfindenden Konzerte in der Regel recht früh ausverkauft.

Und das ist noch nicht einmal der einzige musikalische Leckerbissen,

den diese exklusive Leserreise nach Hamburg vom 26. bis 29. September 2019 bietet:

Am ersten Abend steht ein Besuch der Hamburger Staatsoper auf dem Programm. Und ebendort wird an diesem Tag Dmitri Schostakowitschs Oper „Die Nase“ aufgeführt.

Am zweiten Tag kann man entweder Hamburg individuell und selbstständig erkunden oder einen Ausflug nach Lübeck machen – inklusive Stadtbesichtigung und anschließender Fahrt nach Travemünde.

Am 28. September steht dann die „amtliche“ Stadtführung durch Hamburg auf dem Programm und abends der eingangs erwähnte Besuch in der Elbphilharmonie, in welchem Angela Gheorghiu, Thomas Hampson und das Wiener Kammerorchester konzertieren.

Mein V%rteil: Exklusive Leserreise nach Hamburg mit MS6 Reisegesellschaft inklusive Opernaufführung und Konzert in der Elbphilharmonie. Termin: 26. bis 29. September 2019 Inkludierte Leistungen: Flug ab/bis Graz oder Ljubljana nach Hamburg (Bustransfer Klagenfurt – Villach – Ljubljana).

Drei Nächte in Hamburg HotelBarceló Hamburg**** bzw. Hotel Ameron Hotel Speicherstadt****inklusive Frühstück.

Stadtrundfahrt, Stadtrundgang mit Guide, Harfenrundfahrt

Opernaufführung „Die Nase“ in der Hamburger Staatsoper am 26. 9., Kartenkategorie II oder III.

Konzert-Highlight im Großen Saalder Elbphilharmonie am 28. 9.2019 mit Angela Gheorghiu und Thomas Hampson. KünstlerischeLeitung: Ciprian Teodorescu, Wiener Kammerorchester, Kartenkategorie I.

Alle Transfers.

Reisebeleitung ab Graz bzw.Ljubljana. Preis pro Person im Doppelzimmer: ab 1485 Euro (ab Graz) bzw. ab 1575 Euro (nach Ljubljana inkl

Einzelzimmerzuschlag: 290 Euro. Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchungen und Detailprogramm unter:

MS6 Reisegesellschaft: per E-Mail: info@reisegesellschaft.at, per Telefon (0463) 57 920

oder in den Ruefa Reisebüro: Ruefa Graz, Hauptplatz, (0316) 826456, Ruefa Klagenfurt, Neuer Platz, Tel. (0463) 56400. Hoteländerungen vorbehalten, Mindestteilnehmeranzahl erforderlich, Stornobedingungen laut Allgemeinen Reisebedingungen 1992 (ARB 1992): Flug-, Staatsoper- & Elbphilharmonie Ticket ab Buchung 100 %.