Das Brucknerhaus, das Konzerthaus von Linz mit seiner exzellenten Akustik, liegt direkt am Donauufer © (c) MARTIN STEINKELLNER ARCHITEKTURF

Exklusive Leserreise nach Linz inkl. 2 Karten für ein Konzert von Rudolf Buchbinder um 296 Euro pro Person

Bei der dreitägigen Leserreise des Vorteilsclubs und von Retter Reisen nach Linz ist der Besuch des Konzertes im Brucknerhaus wohl das herausragende Erlebnis – im Besonderen ein Hörerlebnis!

Rudolf Buchbinder, einer der profiliertesten Pianisten unserer Zeit und einer der führenden Beethoven-Interpreten, spielt im Großen Saal des Brucknerhauses den Beethoven-Klaviersonatenzyklus VII.

Rund um dieses hochkarätige musikalische Erlebnis stehen ein Linzer Spaziergang und Ausflüge rund um Linz in Begleitung von Sonja Thauerböck am Programm.

Die Brucknerstiege, die einst Anton Bruckner unzählige Male hochstieg, ist als Brucknermuseum sehenswert. Oben angelangt blickt man auf die Brucknerorgel, eines der bedeutendsten Klangdenkmäler Österreichs. Als Sahnehäubchen des Rundgangs wird Ihnen ein Stück Linzer Torte in gemütlicher Atmosphäre serviert.

Beim Ausflug in die Kulturund Braustadt Freistadt erkunden Sie ein städtebauliches Juwel des Mühlviertels. Kulturelle Kleinode wie der berühmte Flügelaltar in Kefermarkt und die Todsündenkanzel des „Mühlviertler Doms“ in Reichenthal sind die versteckten Juwelen auf der Rundfahrt durchs Mühlviertel. Auf der Heimreise über Enns und Steyr erfahren Sie, was Anton Bruckner mit dem Steirischen Panther verbindet.

Exklusive Leserreise nach Linz und erleben Sie Rudolf Buchbinder im Brucknerhaus.

Termin: 30. März bis 1. April 2019 Inkludierte Leistungen: Fahrt im Retter Luxus-Reisebus

2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet im Vier-Sterne-Hotel Arcotel Nike

Konzertkarte, 31. März, 18 Uhr. „Von den letzten Dingen“ mit Rudolf Buchbinder

Geführte Rundfahrten laut Programm

inklusive Eintritte

Ein Stück Linzer Torte mit Kaffee

Reiseleitung ab Linz bis Steyr: Mag. Sonja Thauerböck Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 296 Euro.

Einzelzimmerzuschlag: 80 Euro. Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchungen und Detailprogramm unter: reisen@retter.at oder Tel (03335) 39 00.

