Exklusive Leserreise: mit TLS Reisen den Advent in Laibach und Umgebung erleben – „Vorfreude in der Stadt und auf dem Lande“. Termin: 15. Dezember 2018

Ljubljana ist wohl eine der schönsten Adventstädte in Mitteleuropa. © Wedam

Kommen Sie am Samstag, dem 15. Dezember mit auf eine exklusive Leserreise nach Ljubljana und Umgebung – um 137 Euro pro Person.

Ljubljana – Laibach, äußerst attraktive Nachbar-Metropole der Steiermark, besticht das ganze Jahr über durch seine freundliche, lebhafte und dennoch stets entspannte Atmosphäre. Ganz besonders auch im Advent. An den Ufern der Ljubljanica, am großen Markt und an vielen weiteren Ecken der Stadt lassen liebevoll gestaltete Adventstände mit vielen Kunsthandwerksangeboten weihnachtliche Stimmung aufkommen. Die architektonischen Juwele der Altstadt – von den Barockfassaden, den wunderschönen Jugendstilhäusern bis zu den malerischen Brücken des berühmten Architekten Jozˇe Plecˇnik – erstrahlen im weihnachtlich-romantischen Lichtermeer. Der Blick von der Burg über die beleuchtete Stadt wie auch von der Bootsfahrt auf der Ljubljanica auf die stolze

Festung sorgen für besondere optische Momente.

Viel stiller, ohne viel elektrisches Licht und ganz anders, aber um nichts weniger herzerwärmend, zeigt sich der Advent auf dem Lande im Bauerndorf Gradezˇ. Hier wird die Vorweihnachtszeit ganz authentisch in seiner Ursprünglichkeit hochgehalten. Bäuerliches Kulturgut und die selbst angefertigten Krippen stehen im Zentrum des dörflichen Adventgeschehens. Fazit: Es er wartet Sie ein ganz besonderer Tag der Vorfreude

Mein V%rteil: Exklusive Leserreise - "Adventstimmung in Ljubljana"

Termin: 15. Dezember 2018 Inkludierte Leistungen: Busfahrt Graz – Laibach – Graz

Führungen und kulinarische Verkostungen Gradezˇ,Mittags-Fischteller

Stadtführung

Bootsfahrt mit großer Adventjause

Reisebegleitung, Tourguidesystem. Preis pro Person: 137 Euro. Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchungen unter: office@tlsreisekultur.at oder telefonisch unter 0664 61 99 621 Detailprogramm unter www.tlsreisekultur.at

Reiseablauf 6.00 Uhr - Abfahrt inGraz ca. 9.00 Uhr - Ankunft im Dorf Gradež Vormittags - Vorfreude im Bauerndorf Gradež

Mit Krippenausstellung im ehemals blühenden Bauerndorf, 25 km südlich von Ljubljana gelegen, werden bäuerliches Kulturgut und Handwerk mit großer Überzeugung von der Dorfbevölkerung wiederbelebt. Es gibt vieles zu sehen: Originales aus vergangenem Bauernleben, z.B. eine beeindruckende Sammlung alter Bauerngeräte, Weinkeller und Rauchkuchln, sowie als besondere Highlights überall liebevoll in handwerklicher Kleinarbeit angefertigte Weihnachtskrippen. Köstliches aus der regionalen originalen Bauernküche darf auch nicht fehlen. Früher Mittag

Feiner Fischteller im wohl renommiertesten Fischlokal von Ljubljana Nachmittags - Adventliche Stadtführung

Die Tour führt zuerst auf die Burg. Nach dem Blick über die Stadt geht es wieder hinunter in die Altstadt, wo es sehr viel über die wunderschönen Baulichkeiten aus dem Mittelalter, Barock, Jugendstil und vor allem vom großen Opus des Architekten Jože Plečnik zu erfahren gibt. Individueller Besuch der Adventmärkte entlang der Ljubljanica

Zeit, um in das Flair einer der wohl schönsten Adventstädte des Kontinents nach eigenem Geschmack einzutauchen! Bootsfahrt auf der Ljubljanica mit Adventjause an Bord

Der romantische Blick aufs Lichtermeer von Ljubljana vom Wasser aus bei Speis und Trank wird für Wärme zum Ausklang des adventlichen Tages sorgen. 19.00 Uhr - Rückfahrt

ca. 21.30 Uhr - Ankunft in Graz