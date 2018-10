Facebook

Leserreise Nordportugal & Santiago de Compostela © Pixabay

Reisen Sie mit Gruber zu spirituellen Zentren in Portugal und nach Santiago de Compostela. Erleben Sie die Feierlichkeiten in der Osterwoche!

Eine einmalige Gelegenheit, die Ihnen Gruber Reisen und der Kleine Zeitung-Vorteilsclub mit dieser exklusiven Leserreise bieten können: Erleben Sie die Vielfalt des portugiesischen Nordens mit seinen kulturellen Highlights, der wunderschönen Landschaft und den wichtigsten Wallfahrtsorten mit einem Direktflug ab/bis Graz, und das dazu noch in der Osterwoche! Vom berühmten Wallfahrtsort Fatima aus geht es zunächst zu den großartigen Klosteranlagen nach Alcobaca und Batalha sowie zur Christusritterburg von Tomar sowie in die Universitätsstadt Coimbra und weiter nach Braga. Braga gilt als spirituelles Zentrum Portugals mit zahlreichen Feierlichkeiten in der „Heiligen Woche“. Die ganze Stadt ist mit Kreuzweg-Motiven dekoriert. Besonders eindrucksvoll wird der Ostergottesdienst in der Wallfahrtskirche Bom Jesus do Monte sein. Von Braga aus geht es in Tagesausflügen nach Porto mit einer Bootsfahrt am Douro und einer Verkostung des typischen Portweins, tags darauf über die spanische Grenze nach Santiago de Compostela, dem Traumziel unzähliger Pilger und ins landschaftlich wunderschöne Douro-Tal mit seinen unendlichen Weinhängen. Das genaue Programm orientiert sich an den aktuellen Veranstaltungen. Weitere Infos (Buchung, Preis etc.) entnehmen Sie bitte der Info.