7 Uhr: Abfahrt ab Klagenfurt/Parkplatz Minimundus

ca. 9:30 Uhr: Ankunft in Postojna

Vormittags:

Predjama - Höhlenburg der Superlative

Wo sich einst Ritter Erasmus durch ein Geflecht an geheimen Gängen im Karst zu seinen Raubzügen aufmachte, logieren heute die Fledermäuse. Aber an von ihrer märchenhaften Uneinnehmbarkeit hat Predjama als größte Höhlenburg der Welt im Laufe der Jahrhunderte nichts eingebüßt. Eine faszinierende Führung durch ein Stück altösterreichische Geschichte.

Dorfbesuch Goče – Weinsame Verführungen

Die Zeitreise in die Vergangenheit geht im Dorf Goče weiter. An den Türstöcken der zauberhaften Steinhäuser sind noch immer Inschriften aus dem 17. und 18. Jahrhundert zu finden. Sie erzählen von der langen Weinbautradition des Ortes und wecken die Vorfreude auf paradiesische Tropfen aus dem Holzfass.

Mittags:

Kleine Weinjause zur Stärkung

Nachmittags:

Stadtbesuch Vipava - Mitten im Garten Eden

Schöner kann ein Paradies nicht aussehen: das schmucke Städtchen Vipava mitten in den Weinbergen am Fuße des Berges Nanos lockte früh vermögende Adelsfamilien an. Sie schätzten die Gegend und den Wein. Der Welt hinterließen sie spannende Geschichten und zahlreiche Kunstschätze – angefangen vom Barockschloss bis hin zu 4500 Jahre alten ägyptischen Sarkophagen. Nicht minder beeindruckend sind die herrschaftlichen Gebäude und die vielen Brücken. Bei einer Führung durch das Städtchen geht’s zur mystischen Quelle des Flusses Vipava und weiteren fast vergessenen Orten mit bezaubernder Schönheit. Lassen Sie sich überraschen.

Abendessen in der traditionellen Weinkellerei - Glück im Glas

Kleine Weinberge, alte Keller und ein besonderes Klima. All, das verschmilzt im Vipavatal zur besten Grundlage für Spitzenweine. Bereits während der Habsburger Monarchie wurden hier Fachbücher über den Weinbau geschrieben und altes Wissen in Weinbauschulen an die Jungen weitergegeben. Heute beherbergt Vipava die international anerkannte Hochschule für Weinbau und Önologie. Für welches himmlische Glücksgefühl die Weine aus der Region in der Nase und am Gaumen sorgen, kann jeder selbst in der traditionellen Weinkellerei „Vipava 1894“ erleben. Dabei findet sich auch schnell die Lieblingssorte für das gemütliche Abendessen.

18:30 Uhr: Rückfahrt

ca. 21 Uhr: Ankunft in Klagenfurt

BETREUUNG:

Führungen: Georg Lux, Autor und Journalist und Helmuth Weichselbraun, Autor und Fotograf (Vergessene Paradiese, Entdeckungen, Ausflüge, Abenteuer im Alpen-Adria-Raum, Verfallen & Vergessen. Lost Places in der Alpen-Adria-Region, Kärntens geheimnisvolle Unterwelt, Gold in Österreich, Styria Verlag)

Reisebegleitung und Übersetzung: Christian Zeichen, Kenner der Region