Sie reisen über Southhampton, Irland, Schottland und wieder zurück © (c) TUI Cruises GmbH

Exklusive Leserreise - Reisen Sie mit TUI und dem Vorteilsclub für zwei Nächte nach Hamburg. Anschließend erwartet Sie eine

zehntägige TUI Cruises-Kreuzfahrt an Bord der Mein Schiff 5.



Bis ganz in den Norden der Britischen Inseln führt diese außergewöhnliche, exklusive Leserreise des Kleine Zeitung-Vorteilsclubs, die von 8. bis 20. Mai 2019 von TUI durchgeführt wird.

Zu Beginn geht es per Flugzeug nach Hamburg, wo im Europäischen Hof

ein Zimmer für zwei Nächte für Sie reserviert ist. Sie erleben ein Hafenfest und exquisite Gaumenfreuden im Henssler.



Am dritten Tag geht es dann mit der Mein Schiff 5 auf eine zehntägige Kreuzfahrt. Die Route führt über Southampton nach Irland, wo Sie in Dublin und in Belfast anlegen. Weiter geht’s ins schottische Greenock

bis ganz in den Norden, wo Sie in Invergordon vor Anker gehen. Sodann führt die Reise zurück nach Bremerhaven und nach Hamburg.

Die Mein Schiff 5 ist nicht nur aber vor allem aufgrund desPremium Alles Inklusive-Konzeptes ein ganz besonderes Kreuzfahrtschiff. Mit diesem ist

viel mehr als erwartet im Reisepreis inbegriffen: Vielfältige Speisen für jeden Geschmack in den meisten Restaurants, Bars und Bistros sowie ein umfangreiches Getränkeangebot in allen Bars und fast allen Restaurants

auch außerhalb der Essenszeiten.

Die Nutzung der großzügigen Wellness-Landschaft SPA & Meer, viele Sportangebote, das inspirierende Unterhaltungsprogramm und die

qualifizierte Kinderbetreuung. Und sogar die Trinkgelder sind Premium Alles Inklusive.

Mein V%rteil: Mit TUI in Hamburg: zwei Nächte mit Hafenfest und exklusivem Vier-Gänge-Menü im Henssler und anschließender Kreuzfahrt (zehn Nächte) nach Großbritannien und

Irland.

Termine:

8. bis 20. Mai 2019

Inkludierte Leistungen:

Linienflug ab/bis Klagenfurt oder Graz via Wien in der Economy Class.

Alle Transfers.

Zwei Nächte im Hotel Europäischer Hof im Doppelzimmer mit Frühstück.

Hamburg Card.

Viergängiges Menü im Henssler & Henssler oder im Ono by Henssler

Zehn Nächte Kreuzfahrt mit der Mein Schiff 5 in der gebuchten Kategorie mit Premium Alles Inklusive.

Teilnahme an Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtung.

Reisebegleitung ab 30 Personen Preis pro Person:

Innenkabine: ab 2.749 Euro

Außenkabine: ab 2.849 Euro

Balkonkabine: ab 2.999 Euro Detailprogramm erhältlich. Bitte geben Sie bei der Buchug Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Jetzt bei TUI Das Reisebüro im Citypark Graz buchen:

Tel.: 050 884 281-0

E-Mail: kreuzfahrten@tui.at



Weitere Reisebüros:

Seiersberg-Shopping City Tel. 050 884 288-0,

Graz-Murpar, Tel. 050 884 240-0,

Graz-Shopping Nord Tel. 050 884 282-0,

Leoben Tel. 050 884 283-0,

Liezen Tel. 05 0884 320-0,

Klagenfurt Tel. 050 884 227-0,

Wolfsberg Tel. 050 884 237-0,

Villach Tel. 050 884 236-0,

Villach Atrio Tel. 050 884 239-0,

Spittal Tel. 050 884 238-0