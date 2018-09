Facebook

Vom Vojak aus lässt sich eine herrliche Aussicht auf die Kvarner Bucht und aufs Uckagebirge genießen. ©

Exklusive Leserreise - Wandern am Olymp Istriens um 399 Euro pro Person.



Um das Ucka-Gebirge ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden – so wird es auch als der istrische Olymp bezeichnet. Doch keine Angst: Vor wütenden Göttern, die in den Bergen hausen und ähnlichem muss man sich nicht in Acht nehmen. Dafür lockt der Naturpark Ucka heute mit seiner malerischen Landschaft und seinem milden Klima.

In der Lesereise werden die Teilnehmer mit einem erfahrenen Wanderführer in drei Wanderungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden die faszinierende Bergwelt Istriens erkunden. Für die Reisenden stehen sowohl kurze als auch lange Touren zur Auswahl – auch gemütliche Wanderer genießen also ohne Hektik ihren Aktivurlaub. Genächtigt wird im Vier-Sterne Remisens Revital Hotel Kristal in Opatija. Die Küstenstadt ist weithin bekannt für ihr architektonisches Flair aus der Zeit der K & K Monarchie. Durch die Lage des Hotels direkt am Meer können die Reisenden nach ihren Wanderausflügen noch einen erfrischenden Sprung ins kühle Nass oder in den hoteleigenen Pool genießen. Die Anreise erfolgt im Fernreisebus mit Vollausstattung und großem Sitzabstand.

Mein V%rteil: Exklusive Leserreise: Wandern im Naturpark Ucka mit Unterbringung im Vier-Sterne Remisens Revital Hotel Kristal.

Termin: 22. bis 25. Oktober 2018 Inkludierte Leistungen: Fahrt im 4* Fernreisebus mit Vollausstattung und überdimensional großem Sitzabstand

Betreuung durch unseren erfahrenen Buslenker

Unterbrinung im 4* Remisens Revital Hotel Kristal in Opatija

Begrüßungsgetränk

Halbpension mit Frühstück und Abendessen vom Buffet

Poolbenützung im Hotel

3 Wanderungen mit Wanderführer

2x Gipfelpicknick bei der langen Tour

Kurtaxe inkl. Steuern, Maut- und Parkgebühren und Abgaben Preis pro Person im Doppelzimmer: 399 Euro

Einbettzimmerzuschlag: 54 Euro Achtung: die Reise kann nur mit gültigem Reisepass angetreten werden! Einstiegsstellen: Graz Hauptbahnhof, Wolfsberg Bahnhof, Klagenfurt Minimundus, Villach Hauptbahnhof, Spittal Neuer Platz Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchbar unter office@busreisenseiner.at oder telefonisch unter 04762 42316



Reiseablauf 1. Tag: 22.10.2018

Anreise nach Opatija. Sie reisen bereits mit Ihrer Wanderbekleidung nach Opatija. Entlang der Strecke haben Sie noch die Gelegenheit zu einem ordentlichen Frühstück, in Opatija werden Sie von Ihrem örtlichen Wanderführer erwartet. Kurze Tour: Sie wandern ca. 2 Stunden von Medveja zum Slap/Wasserfall (wetterbedingt) und danach nach Lovranska Draga (ca. 370 Höhenmeter). Bei der Konoba Lovranska Draga können Sie noch eine Kleinigkeit Jausnen und Trinken. Im Anschluss bringt Sie unser Bus zum Hotel. Lange Tour: Sie wandern von Opatija nach Poklon (ca. 920 Höhenmeter), ca. 3,5 – 4 Stunden. Beim Schutzhaus Pansion Restaurant Učka können Sie eine Kleinigkeit Jausnen und Trinken, danach geht es mit dem Bus zum Hotel. Abendessen und Nächtigung. 2. Tag: 23.10.2018

Nach dem Frühstück im Hotel geht heute die kurze Tour von Opatija nach Poklon (922 m), ca. 3,5 – 4 Stunden. Beim Schutzhaus Pansion Restaurant Učka können Sie eine Kleinigkeit Jausnen und Trinken. Anschließend bringt Sie der Bus zum Hotel. Bei der langen Tour wandern Sie von Lovran zum Vojak (1401 m, ca. 4,5 Stunden), wo bereits ein Picknick auf Sie wartet. Danach geht es abwärts nach Poklon, ca. 1,5 Stunden, zum Schutzhaus Pansion Restaurant Učka, wo Sie wieder die Möglichkeit zum Jausnen und Trinken haben. Rückfahrt mit dem Bus zum Hotel. Abendessen und Nächtigung. 3. Tag: 24.10.2018

Nach dem Frühstück bringt unser Bus Sie nach Poklon. Die kurze Tour startet von hier aus die Tour zum Vojak (1401 m) und wieder retour, Zeit ca. 4,5 Stunden (ca. 420 Höhenmeter). Zurück beim Schutzhaus Pansion Restaurant Učka können Sie eine Kleinigkeit Jausnen und Trinken. Rückfahrt mit dem Bus zum Hotel. Am Nachmittag haben Sie noch Zeit für einen Spaziergang in Opatija. Die lange Tour beginnt ebenfalls in Poklon. Sie wandern über den Planik (1272 m) weiter nach Brgudac, einem kleinen Dörfchen (ca. 350 Höhenmeter, ca. 6 Stunden). Hier erwartet Sie ein Picknick, danach geht es mit dem Bus zurück zum Hotel. Abendessen, Übernachtung. 4. Tag: 25.10.2018

Nach dem Frühstück und dem Gepäckverladen spazieren Sie am Fuß des Učka entlang dem Lungo Mare nach Lovran. Hier haben Sie noch die Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken bevor Sie die Heimreise antreten.