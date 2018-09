EXKLUSIV*Neuer Termin* Exklusive Leserreise: Grado wie Sie es noch nicht kennen

Facebook

© Grado - Claudia Lux

Neuer Termin: 14. Oktober 2018

Aufgrund der großen Nachfrage wurde ein zusätzlicher Termin für die Leserreise auf die Beine gestellt!

Exklusive Leserreise - Grado – Lieblingsziel im nahen Süden. Eine Entdeckungsreise. Unterwegs mit Bestsellerautorin Claudia Lux auf den Spuren ihres gleichnamigen Buches um 139 Euro pro Person

Das durch einen schmalen Landstreifen mit dem Festland verbundene Grado verzaubert durch eine faszinierende Welt in der die Zeit scheinbar stillzustehen scheint. Angefangen beim historischen Ortskern, in dem man über kleine Plätze und durch Gässchen schlendert, bis hin zu den eng aneinandergereihten, malerischen Fischerhäusern.



Im Rahmen einer exklusiven Leserreise für Vorteilsclub-Mitglieder führt Kleine-Zeitung-Redakteurin Claudia Lux auf den Spuren ihres Buches „Grado – Lieblingsziel im Nahen Süden“ zu außergewöhnlichen Plätzen in und rund um Grado. Im Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo auf der Isola Cona lädt sie zu einem Aperitif in der Lagune und einem kleinen Spaziergang ein. Nach einem Mittagessen mitten im Schilfgürtel Caneo geht es im Anschluß weiter in die Altstadt von Grado. Den Abschluss bildet ein exklusiver Umtrunk bei einer der schönsten Aussichten über Grado auf der Dachterrasse des Hotels Astoria.

Inkludierte Leistungen: Busfahrt ab Klagenfurt

kleiner Aperitif im Naturpark Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo

Mittagsmenü im Restaurant Caneo

geführter Altstadtspaziergang

Umtrunk auf der Dachterrasse des Hotels Astoria

ganztägige Begleitung durch die Autorin Claudia Lux

Reisebegleitung und Eintritte Pauschalpreis pro Person: 139 Euro.



Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchungen und Detailprogramm unter: office@tlsreisekultur.at oder Tel 0664 / 61 99 621.