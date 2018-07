Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Genießen in Friaul_Trippolt

Exklusive Leserreise - Kulinarische Tagesfahrt nach Friaul mit Bestseller-Autorin Silvia Trippolt-Maderbacher und Spitzenkoch Josef Trippolt um 175 Euro pro Person

Die Region Friaul-Julisch Venetien ist ein ganz besonderer Treffpunkt für Feinschmecker und Weinkenner.

Im Rahmen einer exklusiven Leserreise für Vorteilsclub-Mitglieder führen die Kärntner Genuss-Experten Silvia und Josef Trippolt am 12. August zu ihren Lieblingsadressen. Auf den Spuren ihres Bestsellers „Genießen

in Friaul-Julisch Venetien“ laden sie in der Altstadt von Cividale zur Verkostung einer „Gubana“, eine Art Kärntner Reindling, ein.

In Cormons, dem Zentrum des Collio-Weinbaugebietes, wartet eine exzellente Weinverkostung, begleitet von Prosciutto, Käse und frischem Weißbrot. Der Höhepunkt ist ein Gourmet-Menü im Michelin-Sterne-Restaurant „Al Cacciatore della Subida“, wo Sie auch in die Kunst des Polenta-Rührens eingeweiht werden.

Mein V%rteil: Exklusive Leserreise : Kulinarische Tagesfahrt nach Friaul

Termin: 12. Auguts 2018 Inkludierte Leistungen: Busfahrt

kleines Gubana-Frühstück

Weindegustation mit 4 Weinen und Jause

mehrgängiges Gourmetmenü im Michelin-Sterne-Restaurant

Weinessig-Degustation im renommierten Essigkeller

ganztägige Begleitung durch die beiden Genussexperten

Reisebegleitung, Tourguidesystem

Exklusive Reiseschutz (Reiserücktrittsversicherung u.a.) Pauschalpreis pro Person: 175 Euro.



Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchungen und Detailprogramm unter: office@tlsreisekultur.at oder Tel 0664 / 61 99 621.

Reiseablauf Genießen in Friaul-Julisch Venetien

Sonntag, 12. August 2018 Cividale, Cormons, Collio. Eine kulinarische Genuss-Reise mit Bestseller-Autorin Silvia Trippolt-Maderbacher und Spitzenkoch Josef Trippolt. Programm: 7.30 Uhr: Abfahrt in Klagenfurt/Parkplatz Minimundus (7.40 Uhr: Wörtherseerast/Pörtschach bzw. 8.10 Uhr Südrast/Arnoldstein) ca. 10.00 Uhr Ankunft in Cividale Anschließend:

Kleines Gubana-Frühstück und geführter Rundgang durch die Langobarden-Stadt Cividale Cividale del Friuli, das hübsche und romantische Städtchen im Herzen Friauls, entzückt nicht nur durch seine einmalige Lage am Natisone-Fluss sondern auch als wahre Fundgrube jahrhundertealter Kunstschätze, die es seiner bedeutenden Vergangenheit als ehemaliger Sitz des ersten Herzogtums der Langobarden in Italien zu verdanken hat. Vor dem kurzen Rundgang durch den Altstadtkern – heute UNESCO Weltkulturerbe - vom Dom bis zur imposantenTeufelsbrücke wartet in der „Hauptstadt der Gubana“ ein süßes Stück mit klassischem Cappuccino zum Genusseinstieg. Und zum weiteren Gustieren wird auch dem Lieblingsfeinkostladen der Autorin ein Besuch abgestattet. Mittags:

Weindegustation mit friulanischer Feinkost in der Enoteca di Cormòns Weinkompetenz hat einen Namen: „Enoteca di Cormons“. Es gibt keinen Tropfen im Collio, den man in dieser bekannten Enoteca auf dem Hauptplatz von Cormons nicht verkosten kann. Zu den Weinen reicht die fröhliche Gastgeberin Elena Orzan feinen Prosciutto, Salami, Käse und Brot. Blick vom Monte Quarin

Einst eine langobardische Festung bietet der kleine Berg über dem Städtchen Cormòns einen wunderbaren Blick auf das Weinland des italienischen Collios. Nachmittags:

Genuss-Stunden Al cacciatore della Subida Die Gastronomie-Familie Sirk ist als Gralshüter der regionalen friulanischen Küche bekannt. Ihr Restaurant zeichnet sich durch ein Ambiente aus, das so gemütlich, zeitgeistig und elegant ist, wie die Aromen auf den Tellern. Sterne-Koch Alessandro Gavagna zaubert für seine Gäste ein mehrgängiges Gourmet-Menü der Extraklasse. Degustation im Essigkeller Sirk

Legendär wie das Restaurant ist bereits auch der aus Ribolla-gialla-Trauben gekelterte Essig der Familie Sirk. Mit ausgezeichnetem Weinessig auf dem Gaumen findet der Genusstag nun sein harmonisches Ende. ca. 17.30 Uhr Rückkehr ca. 20.15 Uhr Ankunft in Klagenfurt

Foto © TLS