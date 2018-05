Kunst und Oper in LINZ | Tristan und Isolde

Das MUSIKTHEATER in Linz, das neue kulturelle Wahrzeichen der Stadt, ist eine Reise wert! Schon als Linz Europäische Kulturhauptstadt 2009 war, hat die Stadt bewiesen, wieviel mehr in ihr steckt als bloß als Österreichs größten Industriestandort gesehen zu werden.

Mit aufwendigen Opern- und Musicalproduktionen hat sich das Linzer Landestheater einen Namen gemacht. Eine neue kulturelle Ära begann bei der Eröffnung des Musiktheaters: Es gilt als eines der modernsten Opernhäuser Europas und feierte bereits internationale Erfolge.

TAG 1 | LINZ Backstage Musiktheater

Anreise nach Linz mit dem komfortablen RETTER Luxus-Reisebus. Bei einer Führung im Musiktheater wagen Sie einen Blick hinter die Kulissen. Sie erleben einen inspirierenden Gang durch eines der modernsten Opernhäuser Europas mit dem Großen Saal, den Foyers mit den Klanginstallationen, der innovativen Studiobühne BlackBox und der BlackBox Lounge, dem Orchesterbereich, den Künstlerbereichen, Teilen der Werkstätten und unbekannten Ecken. Gleichzeitig erhalten Sie vor Ort einen Einblick in die aktuellen Produktionen.

Optional buchbar – am 6. Oktober:

DIE WAND | Kammeroper in zwei Teilen von Christian Diendorfer | BlackBox Musiktheater

TAG 2 | LINZ von der Zukunft in die Vergangenheit

Bei einer Highlight Führung durch das ARS ELECTRONICA CENTER werfen Sie einen Blick in die Zukunft. Das markante Gebäude, das direkt an der Donau liegt, beherbergt beeindruckende Ausstellungen zu den Themen Kunst, Technologie und Gesellschaft. Das Ars Electronica Center gilt als Zentrum der „UNESCO City of Media Arts“.

Nachmittags erkunden wir bei einem geführten Rundgang die Altstadt von Linz, architektonisch einmalig ist der gewachsene Stadtkern und der barocke Hauptplatz. Hören Sie von Menschen und Geschichten und der ereignisreichen Vergangenheit der Stadt.

17:00 Uhr Oper TRISTAN & ISOLDE Richard Wagner | nach der Bayreuther Festspielinszenierung Großer Saal Musiktheater

TAG 3 | LINZ Höhenrausch 2018. Über den Dächern von Linz

Bei einer Führung erkunden wir den HÖHENRAUSCH-Parcours. Erleben Sie eines der ungewöhnlichsten Medienkunst-Projekte Österreichs und einen einzigartigen Panoramablick. 2018 steht das Thema Wasser im Mittelpunkt, das in seiner Unbegreifbarkeit gleichzeitig Schönheit und Bedrohung spiegelt. Lassen Sie sich überraschen!