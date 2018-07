Exklusive Leserreise - Reisen Sie mit Gruber Reisen nach Kapstadt. Erleben Sie Weinregionen, spektakuläre Küsten und eine Safari in einem Privat-Wildpark Termin: 17. bis 25. November 2018.

Kapstadt © GRUBER-reisen / 12019 / pixabay

Exklusive Leserreise nach Südafrika ab GRAZ um 1980 Euro pro Person.



Südafrika – die ganze Welt in einem Land: Es verfügt über faszinierende Natur, einmalige Tierwelt, malerische Weingebiete, zwei tiefblaue

Ozeane, pulsierende Städte und gastfreundliche Menschen.

Sie genießen eine bequeme Anreise im neuen Direktflug von Austrian Airlines mit Anschluss ab Graz ohne Jetlag (nur eine Stunde Zeitverschiebung).

Freuen Sie sich auf die lebensfrohe Metropole Kapstadt mit dem spektakulären Ausblick vom berühmten Tafelberg, dem fröhlichen Treiben an der Waterfront oder den bunten Häusern im malaiischen Viertel. In

einer Township werden Sie auf einer Tour auch die schwierigere Situation der Menschen kennenlernen.

Weitere Höhepunkte sind die Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung mit Besuch einer Pinguinkolonie, wunderschöne Weinregionen mit Besuch

einer Farm, und nicht zuletzt ein privater Wildpark mit zwei Safarifahrten.

Mein V%rteil: Exklusive Leserreise nach Südafrika

Termin: 17. bis 25. November 2018 Inkludierte Leistungen: Flug Graz-Wien-Kapstadt-Wien mit Austrian Airlines mit Austrian Airlines, Bustransfer nach Graz

Flughafen- und Sicherheitsgebühren

6 Nächte in guten Hotels auf Basis NF

1 Nacht in einer Lodge mit VP im Aquila Private Game Reserve, Nachmittags- und Morgensafari im Wildpark

Stadtrundfahrt Kapstadt mit Auffahrt auf den Tafelberg und Besuch einer Township

Rundfahrt zum Kap der Guten Hoffnung mit Pinguinkolonie

Rundfahrt in Stellenbosch mit Weinprobe

Besuch einer traditionellen südafrikanischen Farm im Raum Montagu mit Traktorfahrt und Bush Braai (südafr. Barbecue am Lagerfeuer)

Deutschsprachige Reiseleitung Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 1.980 Euro. Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen

Höchstteilnehmerzahl: 30 Personen Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchund und Detailprogramm unter: hans.seebacher@gruberreisen.at oder Tel (0316) 70 89 46 61. Nähere Infos: www.gruberreisen.at

