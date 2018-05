Facebook

Einzigartiger Komfort mit Spaß, Action und Entspannung für Groß und Klein. ©

Exklusive Leserreise - AIDA lockt mit magischen Reisen in den Orient, Vorteilsclub-Mitglieder können eine einmalige Kombination aus Kreuzfahrt und Baden erleben.



Selten ist reisen so luxuriös und angenehm, wie mit AIDAprima. Der neue Kreuzer des Rostocker Kreuzfahrtunternehmens bietet Vorteilsclub-Mitgliedern auf der Reise von Dubai, über Muscat und Abu Dhabi bis Bahrain sämtliche Annehmlichkeiten. Während den Stunden auf hoher See lässt sich etwa in den vielseitigen Erlebniswelten herrlich die Zeit vertreiben. Wie wäre es zum Beispiel mit einer rasanten Rutschpartie am Activity Deck? Im AIDA-Beach-Club verführt eine herrliche Strandatmosphäre samt Palmen ganzjährig zum Bleiben. Weitere Highlights an Bord sind etwa die Infinity-Pools am Lanaideck, der neue Body-and-Soul-Organic-Spa sowie das Theatrium mit seinen außergewöhnlichen Artistenshows. Die zwölf Restaurants an Bord entführen die Gäste außerdem auf eine kulinarische Weltreise. Beim anschließenden Badeaufenthaltin Mauritius können Vorteilsclub-Mitglieder das Meer aus nächster Nähe genießen.

Mein V%rteil: Exklusive Leserreise - Orient-Kreuzfahrt mit AIDAprima inkl. Badeurlaub auf Mauritius.

Termine:

6. bis 21. Dezember 2018

20. Dezember 2018 bis 4. Jänner 2019

27. Dezember 2018 bis 11. Jänner 2019

10. bis 25. Jänner 2019 Inkludierte Leistungen:



Flug ab/bis Wien mit Emirates in der Economy Class. Alle Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren. Stadtrundfahrt in Dubai nach Ankunft. Sieben Nächte Kreuzfahrt mit AIDAprima Vollpension an Bord inkl. Getränken während der Mahlzeiten. Inklusive Trinkgelder an Bord. Teilnahme an Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtung. Zwischenflug von Dubai nach Mauritius mit Emirates in der Economy Class. Sieben Nächte Badeaufenthalt im Hotel Zilwa Attitude, Doppelzimmer inkl. Halbpension. Alle Transfers im Zielgebiet. Reiseleitung ab 30 Personen.

Pauschalpreis pro Person: ab 2.499 Euro Aufpreis "Alles Inklusive" im Hotel Zilwa Attitude 299 Euro pro Person.

Alternativ Hotel La Pirogue ab 319 Euro Aufzahlung möglich.

Überbelegung bzw. Kinderermäßigung auf Anfrage.

Detailprogramm erhältlich. Bitte geben Sie bei der Buchug Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Jetzt bei TUI Das Reisebüro im Citypark Graz buchen:

Tel.: 050 884 281-0

E-Mail: kreuzfahrten@tui.at

Reiseverlauf Foto ©