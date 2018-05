Chinas viele erstaunlichen Gesichter erleben!



Termin: 25. Oktober bis 3. November 2018.

Inkludierte Leistungen:

Flug: Wien - Dubai - Shanghai - Hongkong - Dubai - Wien

Flughafengebürhren latu derzeitigem Stand, Änderungen möglich.

Sieben Nächte in Vier-Sterne-Hotels, teilweise Halbpension.

Rundfahrten und Ausflüge im modernen Reisebus. Extras wie High Speed Train und exklusiver Lunch im Kee Club Shanghai, Cocktailempfang, Sunset Cruise und High Tea mit Dinner in der Stanley Bucht in Hongkong.

Eintrittsgelder laut Programm.

Reiseleitung: Dr. Bernd Liebmann

Einfache Visabesorgung vor Ort in Shanghai (Kurzvisum)

Pauschalpreis pro Person: 2.580 Euro

Einbettzimmerzuschlag: 440 Euro

Mindestteilnehmerzahl: 15

Höchstteilnehmerzahl: 25

Buchungen unter Tel. (0316) 70 89 46 61 oder per Mail an: hans.seebacher@gruberreisen.at

Detailprogramm erhältlich.

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt.