Eine Besichtigung von Mostar mit der berühmten Brücke Stari Most steht auch auf dem Programm © GRUBER-reisen/Pixabay

Exklusive Leserreise nach Kroatien, Serbien, Bosnien und Montenegro um 1280 Euro pro Person.



Die Kleine Zeitung und Gruber Reisen möchten Ihnen eine ganz besondere Reise ans Herz legen. Unsere Bus-Flug-Kombination vom 17. bis 23. September führt Sie zu den kulturellen und landschaftlichen Höhepunkten der Balkanländer Kroatien, Serbien, Bosnien und Montenegro. Die zentralen Fragen dieser Leserreise lauten: Wohin entwickelt sich der Balkan? Wo liegen die Probleme und Zukunftshoffnungen? Der renommierte Grazer Völkerrechtler Dr. Wolfgang Benedek wird die komplexen Zusammenhänge und die aktuelle politische Situation in den EU-Beitrittskandidaten-Ländern kompetent erläutern. Weitere Einblicke erhalten Sie in Informationsgesprächen mit Vertretern der internationalen Gemeinschaft und politisch engagierten Personen in Zagreb, Belgrad und Sarajewo. Natürlich kommen auch die landschaftlichen Schönheiten nicht zu kurz. Mit dem Gruber-Komfortbus geht es in die Hauptstädte aller vier Länder. Von Podgorica, der Hauptstadt Montenegros, geht es mit dem Flugzeug nach Laibach und mit dem Bus zurück nach Graz.

Der Reiseablauf

17.9.: Graz–Zagreb (Fachgespräch)–Belgrad

18.9.: Stadtbesichtigung und Fachgespräch in Belgrad.

19.9.: Belgrad–Sarajewo.

20.9.: Stadtbesichtigung und Fachgespräch in Sarajewo.

21.9.: Sarajewo–Mostar–Trebinje.

22.9.: Trebinje–Kotor–Passstraße nach Njegusi–

Cetinje–Podgorica.

23.9.: Ausflug Skutarisee (Bootsfahrt), Heimreise.

Mein V%rteil: Exklusive Leserreise auf den Balkan

Termin: 17. bis 23. September 2018 Inkludierte Leistungen:

Fahrt im Gruber-Komfortbus.

Rückflug von Podgorica nach Laibach und Transfer nach Graz.

6 Nächte in guten Hotels mit Halbpension

Eintrittsgebühren.

Schinkenverkostung in Njegusi.

Fachliche Begleitung: Dr. Wolfgang Benedek.

Gruber-Reiseleitung: Hans Seebacher. Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 1280 Euro.

Einzelzimmerzuschlag: 165 Euro. Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt. Buchbar unter: hans.seebacher@gruberreisen.at oder Tel (0316) 70 89 46 61. Nähere Infos: www.gruberreisen.at