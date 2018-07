Facebook

Exklusive Leserreise - Von Hongkong über die Philippinen bis nach Indonesien: Erleben Sie auf einer exklusiven Vorteilsclub-Schiffsreise mit MS Europa 2 -die Glanzlichter Asiens.



Hongkong, Taiwan, Philippinen, Malaysia und Bali:

Auf eine außergewöhnliche Kreuzfahrt mit einem außergewöhnlichen Schiff, das jeglichen Luxus bietet, können Vorteilsclub-Mitglieder im Jänner 2019 gehen.Erleben Sie den Glamour der Metropolen, die Spiritualität der Klöster und Tempel, die pure Schönheit der Strände und den Zauber der einzigartigen Landschaften.

MS Europa 2 wird vom „Berlitz Cruise Guide“ schlicht als „das beste Kreuzfahrtschiff der Welt“ bezeichnet und vergibt ihr seit 2013 die Höchstnote „5-Sterne-plus“. Es erwartet Sie ein legerer Lifestyle für maximal 500 Gäste, die ausschließlich in Suiten untergebracht sind. Luxus bedeutet auf der Europa 2 neben dem Höchstmaß an Privatsphäre eine Fülle an feinster

Kulinarik, erstklassige Wellness-und Fitnessangebote, außergewöhnliche

Bordunterhaltung sowie faszinierende Landaktivitäten.

Mein V%rteil: Exklusive Leserreise - Luxuskreuzfahrt von Hongkong nach Bali

Termin: 03. bis 20. Jänner 2019 Flug ab/bis Graz mit renommierten Fluggesellschaften in der Economy-Class.

Alle Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren

Alle Transfers im Zielgebiet

2 Vorübernachtung in Hongkong im The Peninsula Hotel inkl. Frühstück

½ tägig Stadtrundfahrt durch Hongkong

Fakultativ 15 Minütiger Helikopterrundflug über Hongkong 390,-/Person

14 Nächte Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie auf der MS Europa 2

Vollpension an Bord

Teilnahme an Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtung

Genießerpaket für Getränke im Wert von € 200,- pro Person an Bord

deutschsprachige Reiseleitung ab 10 Personen Fakultativ 4 Nächte Badeverlängerung im St Regis Resort auf Bali inkl. Frühstück Pauschalpreis: Veranda oder Ocean Suite Kat. 1 ab 9.799 Euro pro Person

Fakultativ 15-minütiger Helikopter Rundflug über Hongkong + € 390,- pro Person

Fakultativ 4 Nächte Badeverlängerung auf Bali im St. Regis Resort + € 999,- pro Person Aufpreis Business Class auf Anfrage Jetzt bei TUI Das Reisebüro im Citypark Graz buchen: 0 50 884 281-0

kreuzfahrten@tui.at Vorteilsclub-Nummer bei Buchung angeben! Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, Ballindamm 25,

20095 Hamburg

Foto ©

MS EUROPA 2: Ein modernes Luxusschiff mit legerem Ambiente

Größtes Raumangebot pro Passagier auf hoher See

Exklusives Service: Mehr als 370 Crewmitglieder

Exklusive Ausstattung: Ausschließlich Suiten mit Veranda

Reiseverlauf:

03.01.19 Linienflug mit einer renommierten Fluggesellschaft zB Lufthansa oder ähnlich von Graz nach Hongkong (Umsteigeverbindung)

04.01.19 Transfer zum Hotel

04.01.-06.01.19 The Peninsula Hotel, Deluxe Room mit Frühstück

05.01.19 Stadtrundfahrt ½ Tägig (Fakultativ 15 minütiger Helikopter Rundflug über Hongkong)

06.01.19 Transfer zum Hafen und Einschiffung auf die MS Europa 2

06.01.19-20.01.19 Kreuzfahrt mit MS Europa 2 von Hongkong nach Bali

06.01.2019 1 So Hongkong – China

07.01.2019 2 Mo Seetag

08.01.2019 3 Di Keelung – Taiwan 08:00 19:00

09.01.2019 4 Mi Kaohsiung – Taiwan 10:00 17:00

10.01.2019 5 Do Seetag

11.01.2019 6 Fr Coron – Philippinen 12:00 - 23:59

12.01.2019 7 Sa Malcapuya Island – Philipinen 06:00 - 14:00

13.01.2019 8 So Calangaman Island - Philipinen 12:00 - 22:00

14.01.2019 9 Mo Tagbilaran – Philippinen 06:00 - 21:00

15.01.2019 10 Di Seetag

16.01.2019 11 Mi Sandakan - Sabah (Malaysia) 08:00 - 19:00

17.01.2019 12 Do Seetag

18.01.2019 13 Fr Seetag

19.01.2019 14 Sa Benoa - Bali (Indonesien) 12:00

20.01.2019 15 So Benoa - Bali (Indonesien)

20.01.19 Transfer zum Flughafen

20.01.19 Linienflug mit einer renommierten Fluggesellschaft nach Graz (Umsteigeverbindung)

Fakultativ Badeverlängerung auf Bali

20.01.19 Transfer zum Hotel

20.01-24.01.19 Hotel St. Regis Resort Bali, St. Regis Suite mit Frühstück

24.01.19 Transfer zum Flughafen

24.01.19 Linienflug mit einer renommierten Fluggesellschaft nach Graz