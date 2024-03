Wandern und entspannen

Naturliebhaber aufgepasst! Entdecken Sie auf einer exklusiven Leserreise die bezaubernde Umgebung von Dobrna in Slowenien und entspannen Sie in den wohltuenden Quellen des Heilbades. Dobrna beherbergt das älteste Heilbad Sloweniens, das durch eine beeindruckende Kastanienallee mit dem Stadtzentrum verbunden ist. Malerische Spazier-, Wander- und Radwege sowie interessante Waldlehrpfade verbinden das Heilbad mit dem zauberhaften Kurpark, der von grüner Natur umgeben ist. Auf der exklusiven Leserreise (Details finden Sie im Infokasten) erkunden Sie u. a. die malerischen Pfade des Logarska Tal im Herzen der Kamniško-Savinjske Alpe, das als eines der schönsten Alpentäler Europas gilt. Sie bewundern die Schönheit der Hochebene Rogla, dem Torfland mit seinen 19 Seen und entdecken das Mühlental mit über 300 Jahren alten Mühlen und Sägereien.

Das Angebot

Fahrt im 4* Fernreisebus

4 Nächte im 4* Hotel Vila Higea mit HP in Buffetform (im Hotel Vita)

Thermeneintritt in die Thermalbecken im Hotel Vita, Leihbademantel

Stadtführung Laibach und Maribor

10 Euro Gutschein für das Wellnesszentrum (einlösbar bei einem Mindestbetrag von 40 Euro)

geführter Spaziergang durch den Kurpark

3 x Wanderungen mit Begl.

Zustiege: Seeboden – Spittal – Villach – Klagenfurt – Griffen – Graz Kaiserwald

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 13.–17. Mai 2024

Preis p.P. im DZ: 529 Euro (EZZ: 75 Euro)

Seiner Reisen

Tel.: (04762) 42316,

Mail: office@busreisenseiner.at

Website: www.busreisenseiner.at

Zurück zu allen Reiseangeboten