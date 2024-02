Ostern mit Sonne und Geschichte

Entdecken Sie Malta! Die Insel, wo Geschichte auf atemberaubende Landschaft trifft und die Sonne das ganze Jahr über scheint. Erleben Sie auf einer exklusiven Leserreise zu Ostern die kulturelle Vielfalt, faszinierende Architektur und die Schönheit der zauberhaften Mittelmeer-Insel. Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten lassen Sie tief in die Geschichte Maltas eintauchen, die bis zu den Phöniziern zurückreicht. Schlendern Sie durch die lebendige Hauptstadt Valetta mit ihren vielen historischen Gebäuden, welche bis in das 16. Jahrhundert zurückdatiert werden können. Lernen Sie mehr über die 4000 Jahre alte Geschichte bei einem Besuch der Stadt Mdina oder erleben Sie die landschaftlichen Schönheiten der Insel bei einem Bootsausflug, der Sie auch auf die Insel Gozo führen wird, wo das türkisfarbene Wasser zum Träumen einlädt. Kurz gesagt: Malta bietet sowohl für Badebegeisterte, aber auch für Geschichtsinteressierte ein breites Spektrum an Unternehmungen. Lassen Sie sich von der Schönheit und Vielfalt dieser faszinierenden Insel verzaubern! Hitreise bringt Sie zu Ostern auf die Sonnen-Insel.

Das Angebot

Selbstanreise od. Bustransfer von Graz via Wolfsberg, Klagenfurt u. Villach nach Triest.

Leistungen: Flug ab/bis Triest nach Malta

1 Freigepäck bis 20 kg/Person

Transfer 5x N/DZ/F im 4*Hotel Cavalieri/St. Julians

HITREISE-Reisebegleitung

5x Abendessen: 125 Euro

pro Ausflug inkl. Mittagessen: 115 bis 132 Euro

Bustransfer nach Triest: 110 Euro

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 24. – 29. März 2024 (Karwoche)



Preis p. P. im DZ: 749 Euro (EZZ: 180 Euro)

Hitreise GmbH

6x in Kärnten

Tel.: (0463) 59 55 00

Mail: hitreise@hitreise.at

Website: www.hitreise.at/hitreiseexklusiv/malta-osterreise