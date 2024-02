Auf den Spuren der Königsstädte

Eine Reise nach Marokko verspricht ein unvergessliches Erlebnis voller faszinierender Eindrücke, die alle Sinne ansprechen. Von den prächtigen Königsstädten über die spektakuläre Naturkulisse bis hin zur verlockenden Welt der Gewürze - Marokko wird Sie begeistern. Beginnen Sie Ihre Reise in den majestätischen Königsstädten Rabat, Meknès und Fès, wo Sie in die reiche Geschichte und das lebhafte Treiben der labyrinthartigen Gassen eintauchen können. Bewundern Sie die prachtvollen Paläste, Moscheen und Koranschulen. Entlang der Straße der Kashahs können Sie die atemberaubende Landschaft des Atlasgebirges entdecken und die sinnlichen Gärten Marokkos erleben, die wie ein Paradies auf Erden erscheinen. Zum Ende der Reise tauchen Sie in das pulsierende Marrakesch. Die faszinierende Vielfalt Marokkos wird Ihnen noch lange im Gedächtnis bleiben.

Das Angebot

Flug ab/bis Wien nach Marrakesch

7 x Halbpension inklusive einem typisch marokkanischen Abendessen in einem Restaurant mit Folklore

2 x marokkanisches Mittagessen

Rundreise im klimatisierten Reisebus

Besichtigungen & Ausflüge laut Programm

Eintritte Anima Garten & Majorelle Garten

Eintrittsgebühren laut Programm

Qualifizierte örtliche Reiseleitung

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 20.-27.4.2024

Preis pro Person: 1648 Euro pro Person im Doppelzimmer, EZZ-Zuschlag: 200 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Gruber Reisen:

Tel.: (0 316) 70 89 99

Mail: buchung@gruberreisen.at