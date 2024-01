Das Skitourengehen bietet eine einzigartige Perspektive auf die Berge, abseits der ausgetretenen Pfade und ohne lästige Wartezeiten an den Liften. Es hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen, da es weite Berglandschaften und unberührte Hänge bietet. Für Anfängerinnen und Anfänger kann die Vielzahl der Faktoren, die eine Skitour ausmachen, überwältigend sein. Daher veranstalten wir ein Skitourenwochenende für Einsteigerinnen und Einsteiger, um grundlegende Aspekte des Sports zu erlernen. Der Fokus liegt auf kraftsparender Aufstiegstechnik, korrekter Spuranlage und sicherem Bewegen in alpinem Gelände während drei Tagen im freien Gelände, mit 2 Tages- und einer Halbtagesskitour.

Die Unterkunft: Das schöne Hotel Quehenberger erwartet Sie direkt in Maishofen. Ein 150 m² großer Wellnessbereich lädt zum Entspannen ein.

Das Angebot

3 Nächte im Hotel Quehenberger inklusive Halbpension

Skitouren-Guiding mit dem geprüften Wanderführer Martin Weber

2 Tages Alpincard – Skikarte

Exklusive: An- und Abreise, Versicherung, Leihmaterial

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preise:

Preis/Person: 735 Euro (EZZ: 70 Euro)

Termin: 7.–10. 3. 2024

RETTER Sports

Glockenspielplatz 5 Top 112 Eingang: Enge Gasse 1 8010 Graz www.retter-sports.com Tel: 0316/815415 info@retter-sports.com Zurück zu allen Reiseangeboten