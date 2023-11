Wanderreise mit Meerblick und Charme

Mallorcas Fincas liegen ganz unterschiedlich, mal versteckt in charmanten Dörfern wie Soller oder Deiá, mal eingebettet zwischen Orangen- und Oliven Heinen und mal mit Panoramablick auf das blaue Meer. Zu Fuß entdecken wir diese versteckten Schätze der Insel und nächtigen selbst in einem Finca Hotel in Soller. Die „Serra de Tramuntana“ erkunden wir auf fünf mittelschweren Wanderungen, dabei führt es uns auf Schmugglerpfaden, Land- und Panoramawegen mit Meerblick. Unsere Wege bringen uns in eines der schönsten Dörfer Spaniens nach Fornalutx, in die Schlucht von Biniaraix oder mitten in das Herz des Orangentals. Alle Wanderungen bieten die Möglichkeit die ein oder andere mallorquinische Spezialität zu verkosten. In der Casa de Can Det – der Finca der Familie Can Det, die bereits seit dem 16. Jahrhundert auf Mallorca lebt, erhalten wir Einblicke in die Olivenöl Produktion auf der Insel. Am Wanderfreien Tag geht es mit der historischen Eisenbahn von Soller zum Zentrum der Inselhauptstadt nach Palma de Mallorca. Wir erkunden die Stadt bei einer Führung und lassen den Tag bei einer Tapasrallye ausklingen. Unsere letzte Wanderung führt uns zum Leuchtturm ans Cap Gros, wo wir bei einem Gläschen Wein den Sonnenuntergang mit Meerblick erleben.

Das Angebot

Transfer zum Flughafen Wien ab/bis Steiermark

Flug Wien – Palma de Mallorca – Wien (inkl. Flughafentaxen und Freigepäck)

7x ÜN in einem Fincahotel Cal Bisbe oder ähnlich

1x Abendessen am Anreisetag

Frühstück

Transfer Flughafen-Palma-Finca und retour

Nostalgiezugfahrt Soller – Palma

Stadtführung in Palma

Tapas Tour in Palma de Mallorca

geführte Wanderungen lt. Programm

1x Olivenölverkostung

RETTER-Wanderreiseleiterin: Manuela Krenn

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder

Reisezeitraum und Preise:

Preis/Person im Doppelzimmer: 1.889 EUR

EZZ: 379 EUR

Termin: 2.3.-9.3.2024

