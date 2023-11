Der Schlüssel zur sicheren Winterfreude

So schön kann Winter: Schneebedeckte Landschaften rufen nach Abenteuern im unberührten Weiß und bieten Freeridern, Schneeschuhwanderern und Skitouren-Geher einzigartige Möglichkeiten, die Natur und den Winter in vollen Zügen zu genießen. Allerdings ist es nur dann ein Vergnügen, wenn man auch entsprechend vorbereitet ist. Sicherheit geht vor. Deshalb ist ein Lawinenkurs das A und O. Lernen Sie in einem zweitägigen Lawinenkurs am Schneeberg von dem erfahrenen Bergführer Peter Groß alles über die Sicherheit abseits präparierter Pisten. Erfahren Sie die korrekte Handhabung der Skitouren -und Sicherheitsausrüstung wie LVS Gerät, Schaufel und Sonde und lernen Sie den Aufstieg mit Fellen, die richtige Schwungtechnik und die Abfahrt kennen. Am zweiten Tag begeben Sie sich auf eine fünfstündige Skitour, bei der Sie das Gelernte in die Praxis umsetzen können. Peter Groß begleitet Sie und zeigt Ihnen die schönsten Touren. Mit dem Lawinenkurs steht dem Wintersportvergnügen abseits der präparierten Pisten nichts mehr im Wege.

Das Angebot

Unterkunft mit HP im Hotel Forellenhof

korrekter Umgang mit der Lawinenausrüstung, Tourenplanung, richtiges Einschätzen von alpinen Gefahren

Skitour mit Bergführer

Leihmaterial, falls benötigt.

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preise:

Preis/Person im Doppelzimmer: 398 EUR

EZZ: 35 EUR

Termin: 13.–14.01. 2024

RETTER Sports Glockenspielplatz 5 8010 Graz Tel. (0316) 815415 E-Mail: info@retter-sports.com www.retter-sports.com