So werden Sie zum Apple-Profi!

Sie haben sich für einen Apple Computer entschieden und wollen diesen optimal für Ihre Zwecke nutzen? Dann sind Sie bei dem Einsteigerkurs, den das WIFI Steiermark in Kooperation mit der Kleinen Zeitung anbietet, genau richtig. In diesem Workshop lernen Sie von Kursleiter Gerald

Garms Ihren Apple Computer ganz genau kennen. Sie werden begeistert sein, wie einfach und schnell man auf einem Apple arbeiten und Spaß haben kann.

Lernen Sie die Benutzeroberfläche sowie wichtige Systemeinstellungen

und natürlich auch spannende Programme wie Safari, Mail und vieles mehr kennen. Und die vielen Tipps und Tricks aus der Praxis helfen Ihnen Ihr Gerät noch schneller und effizienter zu nutzen. In dem Workshop lernen Sie unter anderem die Benutzeroberfläche von Apple im Detail kennen, Sie nehmen wichtige und hilfreiche Systemeinstellungen vor, surfen mit Safari, dem Internetbrowser am Apple Computer, problemlos durch das World Wide Web und erfahren wie Sie das Mail Programm auf Ihrem Apple Computer optimal nutzen können. Das alles gespickt mit zahlreichen Tipps und Tricks von Apple-Profi Gerald Garms.

Der Einsteigerkurs richtet sich an all jene, die sich einen Apple Computer gekauft haben und diesen von Beginn an effizient und erfolgreich nutzen möchten. Für Personen, die schon länger einen Apple Computer besitzen, bietet dieser Workshop aber auch ebenso die Möglichkeit, die Grundlagen aufzufrischen. Profitieren Sie vom tollen Service vor Ort. Für alle Teilnehmer:innen stehen MacBooks bereit. Natürlich können Sie aber auch sehr gerne Ihr eigenes MacBook zum Kurs mitbringen.

Fortsetzungskurse. Sie haben schon einige Erfahrung mit Ihrem Apple Computer oder den Einsteigerkurs bereits absolviert? Dann ist der Fortsetzungskurs bestimmt das Richtige für Sie. Lernen Sie im kompakten WIFI-Kurs „Fotos und mehr“ wie Sie die Apple-Foto-App optimal nutzen und erfahren Sie zum Beispiel, wie Sie Ihre Bilder ordnen, eigene Alben anlegen und einzelne Fotos optimal bearbeiten können. Auch hier erhalten alle Teilnehmer:innen bei Bedarf ein MacBook vor Ort.

Noch mehr Tipps & Tricks: Auch wenn Sie mit den Anwendungen Ihres Apple Computers bereits bestens vertraut sind, gibt es bestimmt noch Apps oder Tricks, die Sie nicht kennen. Wer zum echten Apple-Profi werden möchte, dem sei der Fortsetzungskurs 2 „Apps, Tipps & Tricks“ ans Herz gelegt. Lernen Sie in diesem Kurs zahlreiche weitere spannende

Apps kennen, um Ihren Computer noch besser nutzen zu können

und freuen Sie sich auf hilfreiche Tipps.

Infos und Termine

Einsteigerkurs:

(4 Stunden): Mittwoch, 29. November, 17-21 Uhr, WIFI Süd





(4 Stunden): Mittwoch, 29. November, 17-21 Uhr, WIFI Süd Fortsetzungskurs 1 :

(4 Stunden): Freitag, 15.Dezember, 17-21 Uhr, WIFI Süd





: (4 Stunden): Freitag, 15.Dezember, 17-21 Uhr, WIFI Süd Fortsetzungskurs 2:

(4 Stunden): Dienstag, 19. Dezember, 17-21 Uhr, WIFI Süd

Bitte beachten Sie, dass die maximale Teilnehmeranzahl für alle Kurse bei sechs Teilnehmer:innen liegt. Für alle Teilnehmer:innen stehen vor Ort auch MacBooks bereit (sechs Stück). Natürlich können Sie aber auch sehr gerne Ihr eigenes MacBook zum Kurs mitbringen.

Preis: 120 Euro je Kursteilnehmer:in

Anmeldung: direkt über das Wifi Kundenservice:

Mail: info@stmk.wifi.at

Telefon: +43 316 602 1234

Kursleitung: Gerald Garms

Bitte zeigen Sie Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer beim Kurs vor. Nähere Informationen: www.stmk.wifi.at/apple