Willkommen bei den Sommerspielen in Thal

Beim Kreuzwirt in Thal kann man diesen Sommer nicht nur herzhaft Essen und Trinken, sondern auch nach Herzenslust lachen! Denn das Team der Schlossfestspiele Piber ist dort zu Gast und bringt eine rasante Verwechslungskomödie von Johann Nestroy auf die charmante kleine Freilichtbühne am Kötschberg in Thal bei Graz. Für einen exzellenten Ohrenschmaus wird wieder Vollblutmusiker Kurt Nitsch mit seinen schwungvollen Eigenkompositionen sorgen. Und es wäre nicht ein Genuss für alle Sinne, wofür der Kulturverein Theater absolut seit über 10 Jahren steht, wenn Sie nicht direkt an der urigen Bar bei der überdachten

Freilichtbühne Ihren Abend mit köstlichen Schmankerln und Getränken genießen könnten.



Auch auf der Terrasse und im gemütlichen Lokal beim Kreuzwirt können Sie sich mit einem umfangreichen, kulinarischen Service, wie zum Beispiel mit einem feinen 3-Gänge-Menü verwöhnen lassen.





Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1-Kartenermäßigung für eine von fünf Vorstellungen von "Frühere Verhältnisse".

Preis: Club-Mitglieder zahlen für zwei Karten der Kategorie 1 des klassischen Angebots nur 49,90 statt 99,80 Euro

Termine: 14., 17., 23., 24. und 30. Juni 2023

Wo: Freilichtbühne am Kötschberg, 8051 Thal bei Graz

Ablauf:

19:30 Uhr: Begrüßungsgetränk und zwei belegte Brötchen

20:00 Uhr: Beginn Theateraufführung "Früherer Verhältnisse"

20:45 Uhr: 30 Minuten Pause mit musikalischen Highlights

21:15 Uhr: 2. Akt des Theaterstückes

22:00 Uhr: Musikalischer Ausklang

Schnell zugreifen; begrenztes Kartenkontingent!

Kartenbestellung unter 03123 20 2 20

Pro Kundennummer kann das Angebot nur einmal genutzt werden.

Weitere Infos zur Veranstaltung unter www.schlossfestspiele-piber.at



