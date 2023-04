Raus in die Frühlingsnacht, rein in das kulinarische Erlebnis. Dafür steht die „Lange Nacht der Kulinarik“ im Thermen- und Vulkanland in der Südoststeiermark, die am 21. April, von 18 Uhr bis Mitternacht über die Bühne gehen wird. Mit nur einem Ticket können 20 „gut.finden.vulkanland“-Betriebe besucht und dabei besondere Erlebnisse genossen werden. Reisen Sie zum Beispiel genussvoll durch die Mühlen-Zeit, blicken Sie hinter die Kulissen des Genusstheaters oder folgen Sie der süßen Verführung in die Schokoladenfabrik. Denn die Gastgeber:innen zeigen die Vielfalt der Region. Zudem ist das Angebot der „Langen Nacht der Kulinarik“ durch Kinderführungen auch hervorragend für die Kleinsten geeignet. Club-Mitglieder erhalten das Ticket um 10 statt 15 Euro (max. 2 Karten/Haushalt). Weisen Sie einfach Ihre Club-Karte bei einem der 20 Betriebe vor. Für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei. Weitere Infos zum Programm und den teilnehmenden Betrieben der „Langen Nacht der Kulinarik“ erhalten Sie auf www.gutfinden.at/lange-nacht-der-kulinarik.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf das Eintrittsticket für die "Lange Nacht der Kulinarik".

Wann: 21. April 2023

Wo: 20 Betriebe im Vulkanland (s. Link oben)

Preis: 10 Euro (Normalpreis: 15 Euro)

Max. zwei Karten pro Club-Nummer.