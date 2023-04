"Rebecca" wird bis Jänner verlängert

Das Musical „Rebecca“ wird noch bis Jänner 2024 im Raimund Theater aufgeführt.

Die erfolgreichsten deutschsprachigen Musicalautoren Michael Kunze & Sylvester Levay haben ein weiteres Meisterwerk erschaffen, das mehr als zwei Millionen Gäste in seinen Bann zog. Die spektakuläre Produktion „Rebecca“ ist nun in der fesselnden Inszenierung von US-Star-Regisseurin Francesca Zambello wieder in Wien zu erleben. Die Musical-Adaption der Vereinigten Bühnen Wien garantiert einen Abend voller Romantik, düsterer Geheimnisse und Spannung. Atemberaubend inszeniert, mit ergreifenden Melodien, einem großen Live-Orchester und Spezial-Effekten, ist „Rebecca“ ein Erlebnis der Extraklasse.





Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30 % Kartenermäßigung für das Musical „Rebecca“ im Raimund Theater.

Aktionszeitraum: alle buchbaren Vorstellungen bis Juni 2023

Buchungszeitraum: ab sofort bis 12. Mai 2023

So kommen Sie zu Ihren Tickets:

Online über kleinezeitung.musicalvienna.at mit dem Code „kleinezeitung“ oder telefonisch per Wien-Ticket 01 58885 111 mit dem Kennwort „Kleine Zeitung“

Ermäßigung gültig auf die Kategorien A-D, max. 4 Karten pro Person. Karten nach Verfügbarkeit, nicht in bar ablösbar, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.