Die App, die den Weg zum Gipfel weist

Endlich wird es wieder Frühling und die wohl schönste Zeit zum Wandern ist in greifbarer Nähe. Wohin es gehen soll? Das kann die Rother-Wander-App verraten. Damit können Sie vorab bequem am PC Ihre Touren planen und haben Sie dann unterwegs auf dem Handy immer mit dabei. Insgesamt erhalten Sie mit der App 13.000 Wanderrouten in 36 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Routen werden von professionellen Wanderautoren erstellt und regelmäßig geprüft. Das heißt, es gibt keine von Nutzern erstellten Touren. Auf die Rother-Touren kann man sich verlassen, sie führen gewiss nicht durch gesperrtes Gelände und halten sich an eine einheitliche Schwierigkeitsbewertung. Die topografischen Wanderkarten in vielen Zoomstufen stammen von dem renommierten kartographischen Verlag freytag & berndt. Durch die praktische GPS-Funktion sehen Sie beim Wandern jederzeit Ihren Standort und den Verlauf der Tour.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf das Gold-Abo in der Rother-Wander-App.

Das Gold-Abo gibt es um nur 20,99 Euro statt 29,99 Euro für das erste Jahr. Einlösbar bis 31. 5. 2023 und jederzeit kündbar.

Das Gold-Abo inkludiert:

Wander und Radkarten mit Offline-Nutzung

eigene Touren planen und aufzeichnen

GPS-Tracks importieren und exportieren

auf allen Geräten synchronisierbar

Premiumkarten von professionellen Kartografen

mehr als 10.000 Premiumtouren

alle Guides vom Rother-Bergverlag

Wettervorhersage

eigene Listen für Touren und Orte

Jetzt Rabatt einlösen: rother.de/kleinezeitung