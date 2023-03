Ein göttlicher Sommernachtstraum

Zu Kinopreisen ins Theater? Ja, das geht! Denn als Kleine Zeitung Club-Mitglieder können Sie um nur 15 Euro Vorstellungen im Schauspielhaus Graz genießen.

Am 6. April 2023 ist die Erfolgsproduktion „Der Menschenfeind“ von Molière zu sehen, von Markus Bothe inszeniert.

Alceste ist empört. Seine Mitmenschen haben nichts Besseres zu tun, als sich zu ihrem eigenen Vorteil anzubiedern, einander zu belügen und zu hintergehen. Er dagegen verteidigt vehement den Anspruch, ganz frei von Heuchelei zu leben. Wäre da nicht Célimène.





Die junge Witwe zieht ganz Paris in ihren Bann und weiß ihren Platz in der Gesellschaft strategisch zu behaupten. Célimènes Verhalten missfällt Alceste zutiefst; er will sie von den Vorzügen ausnahmsloser Aufrichtigkeit überzeugen. Molière erschuf mit dem Misanthropen Alceste eine tragisch-komische Figur, die als Außenseiter der Gesellschaft die Mechanismen des sozialen Gefüges entlarvt. Mit seiner kunstvoll gewitzten, verspielten Sprache, die bis heute auch in den Übersetzungen großes komödiantisches Potenzial entfacht und zu lustvollem Spiel verführt, schuf der Dichter ein Monument in der Gattungsgeschichte der Komödie.





Regie Markus Bothe Bühne Kathrin Frosch Kostüme Anna Brandstätter Licht Viktor Fellegi Dramaturgie Hannah Mey Theaterpädagogik Julia Gratzer, mit Mathias Lodd, Lukas Walcher, Florian Köhler, Henriette Blumenau, Daria von Loewenich, Sissi Noé, Franz Solar, Oliver Chomik

"Das Reich: Hospital der Geister" - Krankenhaus-Grusel-Serie nach Lars von Trier ist am 22.4.2023 um 15 Euro im Schauspielhaus Graz zu erleben.

Das Kopenhagener Reichskrankenhaus, genannt „Das Reich“, steht auf unsicherem Grund, denn es wurde vor 100 Jahren auf Sumpfland errichtet. Durch Risse im maroden Gebäude dringen aus der sumpfigen Unterwelt Geister, Monster, Zombies und allerlei andere Horrorfiguren ins Spital ein, in dem Ärzte mit modernster Technologie gegen Krankheit und Tod kämpfen. Wie sehr ist die Vergangenheit Teil der Gegenwart? Und vor allem: Wie durchlässig ist die Grenze zwischen Leben und Tod? Das skurrile Geschehen im „Reich“ wirft fundamentale Fragen auf, die zuletzt sehr dringlich im Lichte der Systemrelevanz des Gesundheitswesens verhandelt wurden: In welchem Zustand sind Krankenhäuser und Personal? Wie steht es um ethisch-moralische Fragen in Bezug auf ärztliches Handeln?





Regie Jan-Christoph Gockel Bühne Julia Kurzweg Kostüme Sophie du Vinage Puppenbau Michael Pietsch Musik Matthias Grübel Video Eike Zuleeg Licht Thomas Trummer Dramaturgie Karla Mäder Theaterpädagogik Julia Gratzer, mit Lisa Birke Balzer, Oliver Chomik, Florian Finsterbusch, Beatrice Frey, Tanja Hameter mit Claudia Wolf-Straubinger, Florian Köhler, Alexej Lochmann, Raphael Muff, Yves Ndagano, Matthias Ohner, Michael Pietsch, Evamaria Salcher, Andri Schenardi, Franz Solar, Susanne Konstanze Weber, Rudi Widerhofer sowie Timo Neubauer (Live-Kamera)

Ermäßigung

Kleine Zeitung Club-Mitglieder erhalten Tickets um je 15 Euro pro Karte für die Vorstellungen „Der Menschenfeind“ am 6. April 2023 (19:30 Uhr) und „Das Reich: Hospital der Geister“ am 22. April 2023 (19:00 Uhr) im HAUS EINS im Schauspielhaus Graz.



Sie erhalten Ihre Karten im Vorverkauf nur im Ticketzentrum am Kaiser-Josef-Platz gegen Vorweisen der Kleine Zeitung Club-Karte, spätestens am Tag vor der Vorstellung. Nicht gültig an der Abendkasse. Max. 2 Karten pro Person und Termin.

Nicht gültig für bereits gekaufte/reservierte Tickets.