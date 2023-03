Unsere digitalen Inhalte acht Wochen kostenlos lesen

Mehr als 60.000 Abonennt:innen sind bereits vom Digitalabo der Kleinen Zeitung überzeugt. Lernen auch Sie unsere digitalen Inhalte kennen und lesen Sie diese acht Wochen lang kostenlos.

Mehr als 60.000 Abonnent:innen können nicht irren. Die Gründe sind im Detail wohl vielfältig, am Ende ist es primär die journalistische Qualität, die uns das Vertrauen unserer Abonnent:innen sichert. Diese Qualität ermöglichen mehr als 120 Journalist:innen, ein weltweites Netzwerk von Korrespondent:innen und eine Vielzahl an Expert:innen. Allesamt Menschen, die mit Leidenschaft nach den Geschichten hinter den Geschichten suchen, Hintergründe und Zusammenhänge

sichtbar machen, erklären und kommentieren. Qualität braucht diese Leidenschaft, Profession und Verantwortung. Ein:e Journalist: in muss für die eigenen Inhalte Verantwortung übernehmen, in Einzelfällen auch im juristischen Sinne. Diese Verpflichtung ist gerade im Internet ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal.

Überzeugen auch Sie sich und testen Sie jetzt unser Digitalabo bis zu 8 Wochen lang kostenlos. Das Abo beinhaltet die gedruckte Zeitung als E-Paper, uneingeschränkten Zugriff auf alle Plus-Artikel, sowie die Kleine Zeitung App mit dem personalisierbaren „Für Mich“-Bereich.





Unser Angebot für Sie

Jetzt acht Wochen lang kostenlos das Digitalabo der Kleinen Zeitung kennenlernen!



Bestellen Sie jetzt gleich hier oder

per E-Mail unter aboservice@kleinezeitung.at oder

telefonisch unter (0316) 875 3200 (Mo. bis Fr., 6.15 bis 14 Uhr und Sa., 6.15 bis 11 Uhr)

Aktion gültig bis 31. März 2023.





Sie benötigen Hilfe bei Ihrem Smartphone oder Tablet?

Wir bieten kostenlose und persönliche Beratungstermine in Ihrer Region.

Hier finden Sie alle Termine.