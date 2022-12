Party your Hasselhofff!

Die Welt ist bereit, die Sau rauszulassen – oder zumindest den adrettesten Bademeister der 1990er-Jahre. „Party your Hasselhoff“ heißen Album und Tour, mit der David Hasselhoff im März 2023 auch in Graz und Schladming Station macht. Das neue Liveprogramm enthält alle Kulthits (u. a. Looking for freedom) sowie die neuen Partysongs. Hasselhoff himself: „Es wird eine große Party, bei der jeder mitsingen und - tanzen kann!“

Ermäßigung

Was? David Hasselhoff, live in der Stadthalle Graz (30. 3. 2023) und Open Air Schladming (25. 3. 2023).

Club-Info: 30% Ermäßigung für die beiden Konzerte; Stehplatz (Normalpreis: 67,70 Euro).

Limitiertes Kartenkontingent (200 Karten je Konzert)

Karten erhältlich unter shop.kleinezeitung.at/tickets