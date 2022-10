Kleine Zeitung Digitaltour in Feldbach!

„Wir hören von unseren Leserinnen und Lesern immer wieder die Frage, was denn ein Digitalabo an Mehrwert bieten soll. Wir haben gelernt, beschreiben alleine reicht nicht“, erklärt Walter Hauser, der den Lesermarkt der Kleinen Zeitung leitet, und ergänzt: „Um genau diesen Zusatznutzen der digitalen Inhalte erlebbar zu machen, haben wir eine Art Schulung entwickelt.“

Diese kostenlose Schulung bieten wir im Regionalbüro Feldbach für Sie an. „Unsere Experten führen Sie in rund zwei Stunden durch die digitale Welt der Kleinen Zeitung.“ Sie können sich in diesen zwei Stunden an Ihrem eigenen Smartphone oder Tablet oder auch an einem kostenlosen Leihgerät anmelden, Ihre Einstellungen und Inhalte personalisieren, Videos anschauen oder sich durch alle Regionalausgaben im E-Paper klicken. „Und dabei alle Fragen stellen, die sich auf dieser Reise auftun“, lädt Hauser ein. „Die Schulung findet in Kleingruppen statt, damit bestimmen die Teilnehmer das Tempo und mit ihren Fragen letztlich auch die Inhalte.“

Der erste Termin findet am Mittwoch, dem 19. Oktober, um 14 Uhr im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Feldbach statt (siehe Infobox). „Unsere Mitarbeiterin Kristina Auner hat sich sehr viele Gedanken gemacht, wie wir Ihnen am besten zeigen können, was Sie in der digitalen Welt an zusätzlichen Vorteilen erwarten dürfen“, so Hauser, der herzlich zu den Schulungen einlädt. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Und falls Sie noch kein Digitalabo, erhalten Sie als Schulungsteilnehmer einen 6- Wochen-Gratistest. Dieser Test endet automatisch.

Die Digitalschulung

19. Oktober, 14 Uhr, Regionalbüro Feldbach, Hauptplatz 26.

Dauer: 2 Stunden. Nächster Termin: 9. November, 14 Uhr.

Anmeldung: Tel. (0316) 875 3200 (dann die „2“ für den digital support drücken) oder E-Mail: feedback@kleinezeitung.at mit Angabe von Kundennummer und E-Mail-Adresse.

Begrenzte Teilnehmerzahl.

Anmeldeschluss: 17. Oktober. Die Teilnahme ist kostenlos.

Was ist mitzubringen? Tablet, Laptop oder Smartphone, es gibt auch Leih-Tablets.