Lachen, genießen und sich-verzaubern-lassen – klingt das gut in Ihren Ohren? Dann freuen Sie sich auf Weihnachten in den Prunkräumen auf Schloss Piber – mit „Honigmond“, einer turbulenten Komödie von Gabriel Barylli.

Nach dem großen Erfolg der ersten Indoor- Veranstaltung der Schlossfestspiele Piber im Frühjahr dieses Jahres, bringt das „Theater absolut“ diesmal eine spritzige Komödie mit weihnachtlichem Flair auf die Bühne. Das Thema: Frau und Mann. Denken Männer wirklich so anders als Frauen? Sind wirklich alle gleich? Und gibt es sie eigentlich: die perfekte Beziehung? Linda, Christine und Barbara sind drei völlig unterschiedliche Freundinnen. Nach ihren zerbrochenen Beziehungen sind sie sich in einem Punkt einig: Männer bereiten nur Probleme! Man kann einfach nicht mit ihnen leben. Doch schnell wird klar: ohne Männer geht es auch nicht, denn irgendwann wird das starke Geschlecht wieder schwach. So begeben sich die drei Frauen auf die Suche nach einem Neuanfang – zwischen Selbstverwirklichung und der Sehnsucht nach Geborgenheit. Alfred Haidacher ist es hervorragend gelungen, die Gefühle und Denkweisen von Frauen zu erkennen und sie in ein unterhaltsames Theaterstück zu verpacken. Eine turbulente Komödie über Frauen, mit Frauen, aber nicht nur für Frauen. Genau das Richtige, um vor Weihnachten so richtig zu lachen. Genießen Sie das stimmungsvolle Ambiente in den Prunkräumen des Schlosses, lassen Sie sich kulinarisch und musikalisch mit einem vorweihnachtlichen Rahmenprogramm verwöhnen.

Weitere Infos:

www.schlossfestspiele-piber.at

Ermäßigung

2für1-Kartenermäßigung für eine von 5 Vorstellungen von „Honigmond“ im Rahmen der Schlossfestspiele Piber inkl. Livemusik und 3-Gang-Menü. Vorteilsclubmitglieder bezahlen für zwei Karten nur 98,90 statt 197,80 Euro.



Termine: 11.11., 12.11., 18.11., 19.11. und 25.11.22

Programm:

17.30 Uhr: Einlass mit einem Begrüßungsgetränk und Livemusik mit Eigenkompositionen von Teresa Jaunig

18 Uhr: weihnachtliches 3-Gänge-Menü

20 Uhr: Beginn Theateraufführung Honigmond

21.15 Uhr: Pause mit musikalischen Highlights

21.45 Uhr: 2. Akt des Theaterstückes

22.30 Uhr: Musikalischer Ausklang

Schnell zugreifen, das Kartenkontingent ist begrenzt!

Telefonische Kartenbestellung unter 03123 20 2 20.

Pro Kundennummer kann das Angebot einmal genutzt werden.