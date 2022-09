Ein göttlicher Sommernachtstraum

Zu Kinopreisen ins Theater? Ja, das geht! Denn als Vorteilsclubmitglied können Sie um nur 15 Euro Vorstellungen im Schauspielhaus Graz genießen.

Am 6. Oktober ist Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ zu sehen, von Markus Bothe als rasantes Gagfeuerwerk inszeniert. Ein 13-köpfiges Ensemble zündet in der Verwechslungskomödie eine Pointe nach der anderen, allen voran Florian Köhler als Kobold Puck.

Ein spannendes Denkspiel ist mit Ferdinand von Schirachs „Gott“ am 22. Oktober in HAUS EINS zu sehen. Als Diskussionsabend der fiktiven Ethikkommission Österreich inszeniert, beleuchten Experten anhand des Falls von Herrn Gärtner die ethischen, medizinischen, juristischen und theologischen Dimensionen von Sterbehilfe. Ein packender, berührender Abend, an dem die Meinung der Gäste gefragt ist.





Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten Tickets um je 15 Euro pro Karte für die Vorstellungen „Ein Sommernachtstraum“ am 6. Oktober und „Gott“ am 22. Oktober. um jeweils 19.30 Uhr in HAUS EINS im Schauspielhaus Graz.



Sie erhalten Ihre Karten im Vorverkauf nur im Ticketzentrum am Kaiser-Josef-Platz gegen Vorweisen der Vorteilsclub-Karte, spätestens am Tag vor der Vorstellung. Nicht gültig an der Abendkasse. Max. 2 Karten pro Person und Termin.

Nicht gültig für bereits gekaufte/reservierte Tickets.