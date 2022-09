Herbstmesse: Bunt, vielfältig, aufregend

Spektakuläre Events für die ganze Familie, einzigartige Einkaufserlebnisse und der Gaudepark mit buntem Programm (öffnet am 9. September) erwartet Sie von 14. bis 18. September auf der Klagenfurter Herbstmesse. Heuer in neuem Glanz erstrahlt die Modebühne (Halle 2), wo Sie in Fashion & Style-Erlebnisse eintauchen können. Köstliche Schmankerln aus dem Alpe Adria-Raum werden in Halle 4 serviert und Halle 1 beherbergt die Baumesse. Geöffnet hat die Messe mit rund 400 Ausstellern von 9 bis 18 Uhr. Mit Ihrer Vorteilsclub-

Karte kostet der Tageseintritt nur 3,50 Euro. Gilt für max. 2 Personen während der gesamten Herbstmesse.





Vorteilsclub-Mitglieder zahlen mit Gutschein nur 3,50 Euro statt 7 Euro Eintritt bei der Herbstmesse Klagenfurt vom 14. bis 18. September 2022.

