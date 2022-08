Wenn die Seele schnelle Hilfe braucht

Wenn jemand auf der Straße umfällt, ruft man die Rettung. Aber was tun, wenn jemand neben uns plötzlich zu weinen beginnt, apathisch oder verzweifelt wirkt? Dann ist man schnell überfordert und weiß nicht, wie man reagieren soll. Mit „Erste Hilfe für die Seele“ bietet die „pro mente Gruppe Kärnten“ deshalb im kommenden Herbst ein Seminar an, in dem man lernt, wie man als Ersthelfer richtig und kompetent mit psychischen Problemen anderer Menschen umgeht.

In zwölf Stunden werden von dafür geschulten Instruktoren Grundkenntnisse zu psychischen Erkrankungen vermittelt sowie Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Problemen und Krisen erlernt und geübt. Gemeinsame Übungen und Rollenspiele zur Anwendung des erworbenen

Wissens sind neben der theoretischen Wissensvermittlung fester Bestandteil des Seminars.

Weitere Infos unter: www.pro-mente.at

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf das Seminar „Erste Hilfe für die Seele“ bei Terminen in Klagenfurt und Villach!



Termine Klagenfurt : Do., 1. September; Do., 8. September; Do., 6. Oktober und Do., 3. November

Ort : Berufstraining, Morogasse 16, 9020 Klagenfurt





: Do., 1. September; Do., 8. September; Do., 6. Oktober und Do., 3. November : Berufstraining, Morogasse 16, 9020 Klagenfurt Termin Villach: Do., 6. Oktober

Ort: Hotel Seven, Kleinsattelstraße 2,9500 Villach

Jeweils 17 bis 20.30 Uhr

Kosten: 170 Euro (inkl. Handbuch)

Vorteilsclub-Mitglieder: 119 Euro

Anmeldungen: ehfds@pro-mente.at

Vorteilsclubnummer sowie Code VTC2022 angeben.