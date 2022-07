Karten für die Spiele des GAK gewinnen!

Fußballfans aufgepasst!

Wer den Grazer AK 1902 hautnah erleben möchte, der hat jetzt die Chance auf kostenlose Tickets. Wir verlosen für Kleine Zeitung Vorteilsclub-Mitglieder für jedes Heimspiel des GAK je 15x2 Karten.

Infos zum Verein und Spielplan auch unter www.grazerak.at oder www.2liga.at

Gewinnspiel

Wir verlosen je 15x2 Karten für die nachfolgenden Heimspiele des Grazer AK 1902 in der Merkur Arena Graz:

23.07.22 vs. FAC WIEN

06.08.22 vs. FC Liefering

27.08.22 vs. SV Licht-Loids Lafnitz

10.09.22 vs. SV Horn

01.10.22 vs. SK Sturm Graz II

22.10.22 vs. First Vienne FC 1894

05.11.22 vs. FC Mohren Dornbirn 1913

12.11.22 vs. KSV 1919

03.03.23 vs. FC Flyeralarm Admira

17.03.23 vs. Young Violets Austria Wien

07.04.23 vs. SK BMD Vorwärts Steyr

14.04.23 vs. SKN St. Pölten

28.04.23 vs. FC Blau Weiß Linz

19.05.23 vs. Rapid Wien II

26.05.23 vs. SKU Ertl Glas Amstetten

Teilnahmeschluss: jeweils ca. 14 Tage vor dem Spiel