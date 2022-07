Galakonzert mit Rolando Villazón

Am 19. August ist Rolando Villazón im Rahmen eines exklusiven Galakonzerts im Imlauer Hotel Schloss Pichlarn zu Gast. Der berühmte Tenor wird im Schlosspark unter freiem Himmel Opernarien zum Besten geben. Den musikalischen Gegenpart in dieser besonderen Atmosphäre übernimmt Emily Pogorelc. Die junge Sopranistin ist Mitglied der Bayerischen Staatsoper München, wo sie aktuell als Musetta in La Bohème zu sehen ist. Begleitet werden die Opernstars von der Philharmonie Salzburg unter der Leitung von Elisabeth Fuchs. Beginn: 19.30 Uhr.

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder bekommen 10% Ermäßigung und erhalten Karten daher schon ab 72 Euro, limitiertes Kontingent!



Ticketkauf:

Die ermäßigten Karten sind auf shop.kleinezeitung.at/tickets erhältlich.

Ticketpreise:

80-180 Euro

4-Gänge-Menü im Imlauer Hotel Schloss Pichlarn inkl. Tischgetränke zubuchbar (ab 79 Euro)