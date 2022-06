Konzertgenüsse mit Seeblick

Die Sommerkonzerte auf der Mariazeller Bürgeralpe sind mittlerweile schon zur lieben Tradition geworden. Die Konzertreihe „Konzerte am Bergsee“ findet im Sommer 2022 im stimmungsvollen Ambiente des Bergsees auf der Mariazeller Bürgeralpe statt. Unter freiem Himmel präsentieren Stars aus Schlager, Pop- und Volksmusik vom 15. Juli bis zum 25. August ihre spektakulären Live-Shows vor der einzigartigen Bergkulisse des Mariazellerlands. Mit dabei sind heuer „Wir 4“ - das beste von Austria 3, die Edlseern mit Monika Martin und Wolfgang Niegelhell auf der Panflöte, The Magic of ABBA Josh mit Thorsteinn Einarsson und natürlich die Seer, ohne deren Konzert am Bergsee der Sommer nichtmehr vorstellbar ist. Selbst die Anreise wird zum Erlebnis: Auf die auf 1.267 Meter gelegene Bürgeralpe gelangenSie gemütlich mit der neuen Einseilumlaufbahn „Bürgeralpe Express“.

Was: Konzerte unter freiem Himmel auf der Mariazeller Bürgeralpe

Wann: 15. Juli bis 25. August

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf max. 2 Karten für die Sommerkonzerte auf der Mariazeller Bürgeralpe.



Die Karten sind online unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühr) erhältlich.