Digitales Rundum-sorglos-Paket für Print-Abonnent:innen

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten am 22. Juni in Graz und am 23. Juni in Klagenfurt das Kleine Digital Rundumsorglos-Paket: Dieses Paket besteht aus dem Digitalabo um Euro Aufpreis pro Monat (24 Monate Bindung), einem Samsung Galaxy Tablet (A8 Wi-Fi 32 GB) um 95 Euro (50 Prozent ermäßigt zum aktuellen Verkaufspreis) und einer kostenlosen halben Stunde Hilfeservice beim Einrichtung des Tablets direkt vor Ort. Ein/e Kleine-Zeitung-Mitarbeiter:in wird mit Ihnen gemeinsam das Tablet zur Nutzung für Kleine Digital vorbereiten und steht für Fragen zur Verfügung.



Aktion

Für Sie im Paket:

Digitalabo um 4 Euro Aufpreis pro Monat zum Printabo (24 Monate Bindung)

Samsung Galaxy Tablet (A8 Wi-Fi 32 GB) um 95 Euro (50% ermäßigt zum aktuellen VKP)

eine kostenlose halbe Stunde Hilfeservice





Termine für Graz & Klagenfurt:



Graz: Termine finden am 22. Juni 2022 zwischen 8:30 und 15 Uhr im Styria Media Center (Gadollaplatz 1, 8010 Graz) statt.

Anmeldung unter 0316 875 3200 (Mo. bis Fr. 9 bis 14 Uhr)

Klagenfurt: Termine finden am 23. Juni 2022 zwischen 8:30 und 15 Uhr im Kleine Zeitung-Servicecenter in Klagenfurt (Hasnerstraße 2, 9020 Klagenfurt) statt.

Anmeldung unter 0463 5800 100 (Mo. bis Fr. 9 bis 14 Uhr)





Wichtige Information zur telefonischen Anmeldung:

Bei der Tonbandansage bitte die 2 für „Fragen zur Registrierung, Anmeldung oder für allgemeine Informationen zu unseren digitalen Produkten“ drücken.

Im Anschluss bitte die 3 für „Digital-Support“ wählen.

Bitte kommen Sie eine Viertelstunde vor Ihrem Termin, um den Aboabschluss abwickeln zu können.

Eine Terminreservierung ist unbedingt erforderlich!

Mindestteilnehmeranzahl je Standort: sieben Personen