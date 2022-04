Fesch’markt: Das Marktfestival für Design, Food & Lifestyle

Dieses Jahr heißt es eintauchen in die glitzernde Welt des Fesch‘markts und am Ende des Regenbogens wieder auftauchen, denn es wird fantastischer denn je! Den Startschuss für die kommende Saison macht Graz von 6. bis 8. Mai in der Seifenfabrik und auch in Wien und Vorarlberg warten Start-ups, Kleinunternehmen und Künstler:innen mit den feschesten Designs auf euren Besuch. Freuen darf man sich auch wieder auf die Fesch’markt-Specials, darunter kreative Workshops, kulinarische Spezialitäten für Feinschmecker:innen sowie die brandneue Tombola, bei der man die feschesten Preise gewinnen kann.

Gewinnspiel

Wir verlosen für 4x2 Tickets für den Feschmarkt Graz von 6. bis 8 Mai 2022 in der Seifenfabrik Graz.

Teilnahmeschluss: 27. April 2022