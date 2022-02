Gondelspaß für Jeden!Kleine Zeitung-Gondelaktion

Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Skifahren am Sportberg Goldeck © Gert Perauer

„Aufi aufn Berg und obi mit de Schi!“

Das ist das Motto aller Skifahrer:innen. Bergpanorama, Hüttengaudi, traumhafte Pisten und vieles mehr.

Aber haben Sie beim Skifahren schon einmal eine Kleine Zeitung-Gondel entdeckt? Nicht, dann halten Sie Ausschau nach der Kleinen Zeitung-Gondel in folgenden Skigebieten: Nassfeld, Gerlitzen, Goldeck & Grossglockner/Heiligenblut.



Einsteigen und überraschen lassen - es lohnt sich!



Skigebiet Nassfeld

Das Nassfeld ist mit 30 Liftanlagen und 110 Pistenkilometern ein Winterwunderland der Extraklasse. Winter in der Sun Ski World ist mehr als nur Pistensport. Denn Skifahren in den Karnischen Alpen ist ein Erlebnis! Mehr Genuss, mehr Schneevergnügen und mehr unvergessliche Erinnerungen.

Skigebiet Gerlitzen

Als Wintersport Nahversorger im Zentrum Kärntens garantiert die Gerlitzen Alpe Bergerlebnis für die ganze Familie. Hausberg, Skigebiet und Familienerlebnis - die Gerlitzen Alpe hoch über dem Ossiacher See ist ein echtes Multitalent, was unvergessliche Wintererlebnisse betrifft. Am 1.911 m hohen Panorama-Berg warten 20 moderne Liftanlagen und 29 bestens präparierte Skiabfahrten.

Skigebiet Goldeck

Das Goldeck, am Fuße der Bezirksstadt Spittal/Drau, ist ein traumhaftes Ski- und Ausflugsgebiet in Oberkärnten. Es bietet für Familien und Sportbegeisterte jeden Alters genau die richtige Kombination - vom sportlichen Skiausflug, einem gelungenen Familientag im 30.000 m² großem Kinderland bis hin zu einer gemütlichen Schneeschuh- oder Winterwanderung zum Goldeck Gipfel.