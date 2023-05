Klagenfurt Festival 2023

Konzerte, Performances, Theater, Lesungen und Party: Auch heuer bringt das Klagenfurt Festival wieder echte Highlights in die Stadt.



Internationale Stars, große Namen, lokale Kunst- und Kultur: Man wirft gerne einen Blick ins neue Jahr, wenn dieses mit einem so spannenden Programm aufwartet. Auf der Bühne im Burghof treten auf: die Kultband Tocotronic, Neo-Klassik Shooting-Star Hania Rani, das provokante Gesamtkunstwerk Laibach, die Ikone des Balkan-Pop Goran Bregovic mit seiner Wedding&Funeral Band, Fernseh-Liebling Ursula Strauß mit Ernst Molden, die Jung-Stars Mavi Phoenix und Eli Preiss sowie Akkordeon-Virtuose Otto Lechner mit „The Dark Side of the Moon“. Als weitere Spielstätten dienen die Stadtgalerie Klagenfurt und die Hafenstadt Urban Area, in der Lisa Hofmaninger und Gerhard Fresacher performative After-Shows gestalten.

Eröffnet wird das Festival mit einer Ausstellung des „Jedermann“-Darstellers, Bühnen- und Filmstars Lars Eidinger, der zu einer Anti-Disco lädt, die international Kultstatus genießt. Weiters zu sehen sind Maschek mit ihrem neuen Programm, die Tanz-Performerin Silke Grabinger mit ihrer Tanzcompanie, die bekannte Schauspielerin Jasmin Tabatai mit Band und Doris Hindinger/Karola Niederhuber mit Thomas-Bernhard Dramoletten.

Enden wird das Festival, wie es begann: „innovativ und tanzbar“, so Intendant Bernd Liepold-Mosser. Auf der Bühne: die aus Berlin angereiste Klassik-Techno-Formation „Symphoniacs“.

17. Mai bis 4. Juni 2023

