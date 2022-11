Fantastische Zirkuskunst

Der Neue Zirkus macht uns fröhlich und nachdenklich, lässt uns staunen, mitfiebern, lachen – er zieht uns für eine Weile so in seinen Bann, dass wir in einer fantasievollen Welt versinken können. Ein Facettenreichtum, der seit vielen Jahren beim Festival Cirque Noël gezeigt wird – auch dieses Jahr mit drei herausragenden, internationalen Produktionen:

NUYE der jungen katalanischen Compañía de Circo „eia“ wurde mit Unterstützung des Cirque Noël entwickelt. Die feinsinnige Choreographie lebt vom humorvollen Umgang mit den menschlichen Schwächen.

Mit ihrem neuen Stück GAIA GAUDI wird uns Gardi Hutter, eine der ganz großen Vertreter:innen der Clownkunst zum Nachdenken und vor allem zum Lachen bringen.

Und im Neuen Jahr zeigen die australischen Weltklasse-Artist:innen von Gravity & Other Myths atemberaubende Akrobatik in einer fantastischen Bühneninszenierung mit Live-Musik: OUT OF CHAOS ist eine Koproduktion mit dem Cirque Noël Graz.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten bis 30.11. eine 2für1 Ermäßigung auf Tickets für folgende Veranstaltungen des Cirque Noel in Graz. Achtung: Limitiertes Kontingent!

Cia Eia am 23. Dezember 2022

Gardi Hutter am 25. Dezember 2022

Gravity & Other Myths am 4. Januar 2023

Die Karten sind in allen Kleine Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühr) erhältlich. Achtung limitiertes Kontingent.

Infos & Tickets gibt es hier.