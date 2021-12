Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf max. 2 Karten für alle Vorstellungen des Schleppe Arena Open Air Festivals 2022 in Klagenfurt. Limitiertes Kontingent!

23. Juni | Thomas Stipsits: "Stinatzer Delikatessen"



24. Juni | Omar Sarsam: "Sonderklasse"



30. Juni | Klaus Eckel: "Wer langsam spricht ..."



1. Juli | Viktor Gernot: "Best of"



2. Juli | Alex Kristan: "Lebhaft - Rotzpipn

forever"



10. Juli | Michael Mittermeier: „ZAPPED! – Ein TV Junkie kehrt zurück“



13. Juli | Kaya Yanar: "Fluch der Familie"



16. Juli | Gernot Kulis: "Best of 20 Jahre Ö3 Callboy"



22. Juli | Gery Seidl: "Hochtief"



Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühren).