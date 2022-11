Gipfeltreffen der Kabarettstars

Das Open Air Festival in der Schleppe Arena Klagenfurt wartet von 15. Juni bis 8. Juli mit Stars aus der heimischen Kabarettszene auf. Ein Open Air Festival mit (fast)allen Schwergewichtern der heimischen Kabarett-Szene. Den Auftakt macht am 15. Juni Gernot Kulis mit seinem Programm „Hold the Line“, ein Best-Of aus 20 jahren Ö3-Callboy. Tags darauf gibt Tricky Niki seine Kärntenpremiere in der Schleppe Arena Klagenfurt: Der Wiener Entertainer bietet in seinem vierten Solo-Programm NIKIpedia erneut einen irrwitzigen Unterhaltungs-Mix aus Bauchreden, Stand-up-Comedy und Zauberkunst auf höchstem Niveau. Ebenfalls Kärntenpremiere feiert am 24. Juni Lydia Prenner-Kasper mit ihrem „Damenspitzerl“. Tipp dazu: Noch besser genießt sich das Damenspitzerl in Begleitung vergnügungshungriger Seelenschwestern, aber auch lebensbejahende Seelenbrüder sind herzlich willkommen!

Am 30. Juni gibt dann Roland Düringer seinen „Regenerationsabend 2.0“ zum Besten. Zwei Stunden Unterhaltung pur, ohne Stück und ohne eingelerntem Text, und trotzdem alles nach Plan. Weitere Höhepunkte sind am 1. Juli Thomas Stipsits (mit „Stinatzer Delikatessen“), am 6. Juli Paul Pizzera, Gaby Hiller & Philipp Hansa (mit „Hawi d’Ehre“) und am 7. Juli Gery Seidl mit seinem Programm „Beziehungsweise“.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf max. 2 Karten für alle Vorstellungen des Schleppe Arena Open Air Festivals 2023 in Klagenfurt. Limitiertes Kontingent!

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühren).

Achtung: Bei der Online-Buchung muss zuerst die Kundennummer eingegeben werden, damit das Kontingent erscheint!